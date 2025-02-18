Ameliyathanede stent pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı!

İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebecinin görüntüleri büyük tepki çekmişti. Sağlık Bakanlığı yaşanan skandalla ilgili yaptığı açıklamada hadiseye derhal müdahil olunduğu ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatıldığını aktarmış ve hastanenin ilgili biriminin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmişti. Yaşanan olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

PAZALIK YAPAN MUHASEBECİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Öte yandan muhasebecinin işine son verildiği de öğrenildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Sağlık Bakanlığı da skandalla ilgili açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada mevzuat çerçevesinde bu tür azil başvurularda standartlara uygun gerekli stentin hastaya takılması gerektiği ve herhangi bir ücret talep edilemeyeceği ifade edilmişti. Açıklamada, "Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir." denilmişti.