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 | Bengül Büyükhan

Ameliyathanede stent pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı!

İstanbul’da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Ameliyathanede stent pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 10:25

İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebecinin görüntüleri büyük tepki çekmişti. Sağlık Bakanlığı yaşanan skandalla ilgili yaptığı açıklamada hadiseye derhal müdahil olunduğu ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatıldığını aktarmış ve hastanenin ilgili biriminin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmişti. Yaşanan olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ameliyathanede pazarlık skandalında yeni gelişme!

PAZALIK YAPAN MUHASEBECİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Öte yandan muhasebecinin işine son verildiği de öğrenildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Sağlık Bakanlığı da skandalla ilgili açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada mevzuat çerçevesinde bu tür azil başvurularda standartlara uygun gerekli stentin hastaya takılması gerektiği ve herhangi bir ücret talep edilemeyeceği ifade edilmişti. Açıklamada, "Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir." denilmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

STENT NEDİR?
Stent, tıkanıklığı gidererek kanın akışını iyileştirmek için kan damarlarını ya da kanalları açık tutan, zayıf ve daralmış arterlerde kullanılan küçük metal tüptür. Stent takılması genelde kalbe oksijen açısından zengin kan sağlayan daralmış koroner arterleri açmak ve tedavi etmek için kullanılmaktadır.
ETİKETLER
#ameliyat
#Stent
#Ameliyathane
#Yaşam
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