Kar yağışı etkisini gösterdi, daha güçlüsü geliyor! Meteoroloji 7 il için sarı kodlu uyarı verdi | 18 Şubat hava durumu

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. İç Anadolu'dan başlayarak birçok bölgede etkili olan dondurucu hava beraberinde kuvvetli yağmur ve kar yağışını da getirdi. Altay Kar Fırtınası olarak adlandırılan sistem yurdun yüksek kesimlerinden başlayarak birçok kenti beyaz kar örtüsü altında bıraktı. Söz konusu sistemin yarından itibaren tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor. Peki Türkiye genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 18 Şubat hava durumu raporu...

18 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahminlere göre, yurt genelinde bugün hava kapalı, yağışlı ve soğuk olacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Ardahan, Muş ve Bingöl çevreleri, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Batı Karadeniz’in kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji ayrıca 7 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Raporda Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Kastamonu, Samsun ve Tokat'ta yoğun kar yağışı beklentisi olduğu bildirilirken vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İstanbul'da bugün yağmur bekleniyor. Megakent'te sıcaklık değerlerinin en yüksek 8, en düşük 4 derece olacağı öngörülüyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da bugün hava kapalı ve kent genelinde karla karışık yağmur etkili olacak. En yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 3 derece civarında tahmin ediliyor.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de hava bugün sağanak yağışlı gözüküyor. Sıcaklık en yüksek 15, en düşük 10 derece ölçülecek