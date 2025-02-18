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 | Suat Vilgen

Kar yağışı etkisini gösterdi, daha güçlüsü geliyor! Meteoroloji 7 il için sarı kodlu uyarı verdi | 18 Şubat hava durumu

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. "Altay Kar Fırtınası" olarak adlandırılan basınç sistemi nedeniyle birçok il ve ilçe yoğun kar yağışı ile mücadele ediyor. Hal böyleyken 18 Şubat hava durumu raporuna yayımlayan Meteoroloji 7 il için daha sarı kodlu uyarı ile kuvvetli kar ve soğuk alarmı verdi.

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Kar yağışı etkisini gösterdi, daha güçlüsü geliyor! Meteoroloji 7 il için sarı kodlu uyarı verdi | 18 Şubat hava durumu
KAYNAK:
Meteoroloji
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 07:55
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 09:11

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. İç Anadolu'dan başlayarak birçok bölgede etkili olan dondurucu hava beraberinde kuvvetli yağmur ve kar yağışını da getirdi. Altay Kar Fırtınası olarak adlandırılan sistem yurdun yüksek kesimlerinden başlayarak birçok kenti beyaz kar örtüsü altında bıraktı. Söz konusu sistemin yarından itibaren tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor. Peki Türkiye genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 18 Şubat hava durumu raporu...

18 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahminlere göre, yurt genelinde bugün hava kapalı, yağışlı ve soğuk olacak.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Ardahan, Muş ve Bingöl çevreleri, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Batı Karadeniz’in kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji ayrıca 7 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Raporda Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Kastamonu, Samsun ve Tokat'ta yoğun kar yağışı beklentisi olduğu bildirilirken vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün yağmur bekleniyor. Megakent'te sıcaklık değerlerinin en yüksek 8, en düşük 4 derece olacağı öngörülüyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da bugün hava kapalı ve kent genelinde karla karışık yağmur etkili olacak. En yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 3 derece civarında tahmin ediliyor.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de hava bugün sağanak yağışlı gözüküyor. Sıcaklık en yüksek 15, en düşük 10 derece ölçülecek

Sıkça Sorulan Sorular

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? (2025)
Halk takvimine göre, Kasım Günlerinin 100. günü yani miladi takvimde 15 Şubat geldiğinde artık kış hükmünü kaybetmeye başlar. Bunu halk 'Geldik yüze, çıktık düze' şeklinde ifade eder. Halk takvimine ve inanışına göre bu tarihten 5 gün sonra cemreler düşmeye başlar. Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemre ilk 19 Şubat'ta (yarın) havaya düşecek.
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ETİKETLER
#Hava Durumu
#Kar Yağışı
#Meteorloji
#Gündem
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