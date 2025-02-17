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 | Özge Sönmez

AKOM'dan İstanbul için kritik kar yağışı uyarısı! Sibirya soğukları geliyor: Bu tarihlere dikkat

İstanbul başta olmak üzere Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek. 'Altay Kar Fırtınası'nın etkili olması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peş peşe kar yağışı uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, cuma ve cumartesi günlerine dikkat çekildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 11:13

Yurt genelinde hakim olan dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bırakacak. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini göstermesi beklenen 'Altay Kar Fırtınası' öncesi uyarılar peş peşe geldi. Sibirya soğuklarının hakim olacağı İstanbul'da Çarşamba günü için kar yağışı alarmı verildi. Yağışların cuma ve cumartesi günü şiddetleneceği bildirildi.

KAR YAĞIŞI CUMA VE CUMARTESİ GÜNLERİ ŞİDDETLENECEK

AKOM verilerine göre; İstanbul’da bugün başlayan soğuk hava dalgasının Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor. Kar yağışının Cuma ve Cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor. İBB olarak kar yağışı ve buzlanmaya karşı sahada olacağız.

Sizlerden beklentimiz zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanız, çıkılması durumunda da mutlaka kar lastikli araçlarınız ile trafiğe çıkmanızdır. Zorunlu haller dışında toplu taşımayı tercih etmeniz ve acil durumlar için ALO 153 ile iletişime geçmenizdir.

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HAVALARIN İYİLEŞECEĞİ TARİH DE BELLİ OLDU

AKOM, sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Şehir genelinde kar yağışıyla birlikte yolların kapanabileceği, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği ve gizli buzlanma riskinin arttığı bildirildi. Yetkililer, hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 4 - 8 derece altında seyredeceğini ve 26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.

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HAVA SICAKLIKLARI ANİDEN DÜŞECEK: SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

Uzmanların tahminlerine göre, İstanbul ve çevresi, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 0 - 3 derece arasında seyredeceği, Çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'a kar yağışı ne zaman geliyor?
AKOM verilerine göre; İstanbul’da bugün başlayan soğuk hava dalgasının Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor. Kar yağışının Cuma ve Cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor.
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