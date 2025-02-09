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 | Özge Sönmez

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a kar yeniden geliyor

Türkiye genelinde hakim olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. İstanbul'da hafta sonunun gelişiyle kar yerini sağanak yağışa bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbullulara yeni bir kar uyarısında bulundu. Megakent yeni haftaya yine kar yağışıyla başlayacak.

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AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 10:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde yoğun kar yağışlı ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken uyarılar da peş peşe geldi. Meteoroloji'den alınan verilere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Her yer buz tutacak - 1. Resim

 

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), çarşamba gününden beri etkisini gösteren kar yağışının devam edeceğini bildirdi. Hafta sonunun sağanak yağışlı geçeceği İstanbul'da yeni hafta karlı başlayacak. AKOM yaptığı açıklamada, pazartesi ve salı günü için karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

 

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 5°C Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu EDİRNE °C, 5°C Çok bulutlu İSTANBUL °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu SAKARYA °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

İstanbul kar yağışını bekliyor! Bulutlar göründü: Megakentin yanı başı beyaza büründü bile - 1. Resim

 

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İstanbul kar yağışını bekliyor! Bulutlar göründü: Megakentin yanı başı beyaza büründü bile - 2. Resim

 

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

AKOM uyardı, İstanbul'da kar yağışı alarmı! Kriz planı hazır - 1. Resim

 

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

İstanbullular dikkat! AKOM yoğun kar yağışı için gün verdi: '20 santimetreye kadar ulaşacak' - 2. Resim

 

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Trabzon'da 7 Şubat'ta okullar tatil mi? Kar yağışı gece boyunca devam edecek

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu

ARTVİN °C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Trabzon'da 7 Şubat'ta okullar tatil mi? Kar yağışı gece boyunca devam edecek - 1. Resim

 

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 0°C
Parçalı bulutlu

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 7°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

 

 

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