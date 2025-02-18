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 | Sule Altinel

Eğitime kar engeli: Peş peşe duyuruldu! İşte 18 Şubat kar tatili olan iller

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kastamonu merkezi ile 8 ilçede taşımalı, 3 ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Sinop'ta ise kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

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Eğitime kar engeli: Peş peşe duyuruldu! İşte 18 Şubat kar tatili olan iller
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 04:09
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 04:09

Kar yağışı nedeniyle hangi illerde okulların tatil edildiği merak edilirken, yetkililerden peş peşe açıklama geldi.

KASTAMONU

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

SİNOP

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Önleyici tedbir olarak kent ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı verilere göre; 19 Şubat Çarşamba günü başlayacak olacak kar yağışının cuma gününe kadar etkisin sürdüreceği tahmin ediliyor.
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