İstanbul yoğun kar yağışına teslim olacak! Okullar yeniden tatil edilecek mi? Öğrencileri sevindirecek haber geldi

Türkiye Şubat'ta kış mevsimini iliklerine kadar yaşıyor. 81 il yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava durumu raporuna göre; ülke genelinde 3-4 gün boyunca yoğun kar yağışı görülecek. Ülkeyi 3 gün boyunca esir alacak kar yağışı İstanbul'da da etkili olacak.

İSTANBUL PERŞEMBE GÜNÜ BEYAZA BÜRÜNECEK

Çarşamba günü sıcaklıkların 5 dereceye düşmesiyle İstanbul’da karla karışık yağmur başlayacak. Perşembe günü yağmur etkisin yitirerek yerini kar yağışına bırakacak. Kar yağışı perşembe, cuma, cumartesi devam edecek hatta pazar gününe de sarkması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji'nin tahminlere göre kar yağışı perşembe günü yurdun batısında adım adım etkisini yitirecek olsa da yurdun doğusunda hafta sonu da devam edecek. Öte yandan İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışının hafta sonu devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR YENİDEN TATİL EDİLİR Mİ?

İstanbul'a beklenen kar yağının ne zaman başlayacağıyla birlikte cevap arayan diğer bir soru ise; "İstanbul'da okullar yeniden tatil olacak?

PERŞEMBE VE CUMA DONACAĞIZ!

TGRT Haber canlı yayınına konuk olan Meteoroloji Adil Tek, merak edilen soruya cevap verdi. İstanbul için en soğuk günlerin perşembe ve cuma olacağını belirten Tek, yağan kar sıcaklığın düşmesiyle birlikte zemine daha çabuk tutunacağını söyledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1891461547869810737

ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRECEK HABER

Hafta sonuna kadar bu yağışların aralıklarla devam edeceğini belirten Tek, "Muhtemelen perşembe ve cuma okulların tatil olma olasılığını yüksek gözüküyor" dedi.