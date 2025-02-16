Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Okulları tatil edecek kar geliyor! Meteoroloji İstanbul ve Ankara için net gün verdi | 16 Ocak hava durumu

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu açıkladı! 5 günlük hava durumu raporuna göre İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bölümü güçlü bir soğuk ve karlı hava sisteminin etkisine girecek. Peki kar ne zaman yağacak? Okullar tatil olacak mı? Bugün hava nasıl olacak İşte 16 Ocak hava durumu raporu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okulları tatil edecek kar geliyor! Meteoroloji İstanbul ve Ankara için net gün verdi | 16 Ocak hava durumu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 07:02
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 07:28

Yurdun büyük bölümü bir süredir yağışlı ve soğuk havanın etkisindeyken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir soğuk hava dalgası alarmı geldi. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin en kalabalık iki ili İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yapılan değerlendirmelere göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri altına düşecek. Asgari 8-10 derece düşmesi beklenen sıcaklıklarıyla birlikte birçok ilde etkili olmak kaydıyla yurdun neredeyse tamamında kar yağışı görülecek.

İSTANBUL'A VE ANKARA'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kar yağışı Türkiye'nin en büyük metropollerinden İstanbul'da kar yağışının çarşamba günü etkili olması bekleniyor. Tahminlere göre başkent Ankara'da salı gününden itibaren dondurucu soğuk ile birlikte kar ve karla karışık yağmur görülecek. İzmir'de ise yağışların yağmur şeklinde olacağı belirtildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve sis görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

DİKKAT! ÇIĞ TEHLİKESİ

Çığ Tehlikesi ve Don Olayı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu kesimlerde pus ve sis görülebilir

İstanbul: 11°C 🌧 | Edirne: 9°C 🌧 | Çanakkale: 15°C 🌧

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerde buzlanma ve sis bekleniyor.

İzmir: 17°C 🌧 | Manisa: 17°C 🌧 | Afyon: 11°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, batı kesimleri zamanla çok bulutlu. Burdur ve Isparta çevrelerinde hafif yağmur bekleniyor.
Antalya: 18°C ☁ | Adana: 19°C ☁ | Hatay: 16°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yağmur bekleniyor. Buzlanma ve sis riski var.

Ankara: 12°C 🌧 | Eskişehir: 13°C 🌧 | Konya: 11°C ☁

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Bolu: 11°C 🌨 | Zonguldak: 8°C 🌧 | Kastamonu: 8°C 🌨

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinde yağmur bekleniyor. İç kesimlerde çığ, don ve sis riski var.
🌡 Samsun: 11°C 🌧 | Trabzon: 12°C ☁ | Amasya: 13°C ☁

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, buzlanma ve don riski yüksek. Doğu kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Erzurum: -2°C ❄ | Van: 1°C ☁ | Malatya: 7°C ☁

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde buzlanma ve sis görülebilir.

Diyarbakır: 11°C ☀ | Gaziantep: 12°C ☀ | Şanlıurfa: 12°C ☀

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL BOĞAZI HİÇ DONDU MU?
401 yılından başlayarak 1954 yılına kadar Boğaz’a buz kütlelerinin sürüklenmesi durumu belirli periyotlarla yaşandı, 763 yılında 30 metre derinliğe kadar donma yaşandığını aktaran belgeler var, bu dönemde Boğaziçi ve Haliç’in tıkandığı da belirtiliyor. Yazılı metinlerden edinilen bu bilgilere göre 928 yılında buzul parçalarının dört ay boyunca erimediği, 1878 yılındaki zorlu süreçte de II. Abdülhamid’in savaş sırasında yardım göndermekte zorluk çektiği belirtiliyor. (Kaynak: Teyit.org)
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da kar manzaraları! Trafik kilitlendi, araçlar kaya kaya ilerledi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Erzurum Palandöken'de korku dolu anlar! Kayak merkezine çığ düştü: İşte ilk görüntüler
ETİKETLER
#soğuk hava dalgası
#soğuk hava dalgası
# Ankara
#sorgulama
#Hava Durumu
#Kar Yağışı
#Meteoroloji
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.