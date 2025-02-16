Okulları tatil edecek kar geliyor! Meteoroloji İstanbul ve Ankara için net gün verdi | 16 Ocak hava durumu

Yurdun büyük bölümü bir süredir yağışlı ve soğuk havanın etkisindeyken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir soğuk hava dalgası alarmı geldi. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin en kalabalık iki ili İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yapılan değerlendirmelere göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri altına düşecek. Asgari 8-10 derece düşmesi beklenen sıcaklıklarıyla birlikte birçok ilde etkili olmak kaydıyla yurdun neredeyse tamamında kar yağışı görülecek.

İSTANBUL'A VE ANKARA'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kar yağışı Türkiye'nin en büyük metropollerinden İstanbul'da kar yağışının çarşamba günü etkili olması bekleniyor. Tahminlere göre başkent Ankara'da salı gününden itibaren dondurucu soğuk ile birlikte kar ve karla karışık yağmur görülecek. İzmir'de ise yağışların yağmur şeklinde olacağı belirtildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve sis görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

DİKKAT! ÇIĞ TEHLİKESİ

Çığ Tehlikesi ve Don Olayı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu kesimlerde pus ve sis görülebilir

İstanbul: 11°C 🌧 | Edirne: 9°C 🌧 | Çanakkale: 15°C 🌧

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerde buzlanma ve sis bekleniyor.

İzmir: 17°C 🌧 | Manisa: 17°C 🌧 | Afyon: 11°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, batı kesimleri zamanla çok bulutlu. Burdur ve Isparta çevrelerinde hafif yağmur bekleniyor.

Antalya: 18°C ☁ | Adana: 19°C ☁ | Hatay: 16°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yağmur bekleniyor. Buzlanma ve sis riski var.

Ankara: 12°C 🌧 | Eskişehir: 13°C 🌧 | Konya: 11°C ☁

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Bolu: 11°C 🌨 | Zonguldak: 8°C 🌧 | Kastamonu: 8°C 🌨

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinde yağmur bekleniyor. İç kesimlerde çığ, don ve sis riski var.

🌡 Samsun: 11°C 🌧 | Trabzon: 12°C ☁ | Amasya: 13°C ☁

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, buzlanma ve don riski yüksek. Doğu kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Erzurum: -2°C ❄ | Van: 1°C ☁ | Malatya: 7°C ☁

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde buzlanma ve sis görülebilir.

Diyarbakır: 11°C ☀ | Gaziantep: 12°C ☀ | Şanlıurfa: 12°C ☀