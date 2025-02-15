Son dakika | Erzurum Palandöken'de korku dolu anlar! Kayak merkezine çığ düştü: İşte ilk görüntüler

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi kuzey pistinde çığ meydana geldiği öğrenildi. Olayın ardından AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.
"ÖLEN YA DA YARALANAN YOK"
Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı. Bu anlar, bölgedeki bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı.
Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ilk tespitlere göre ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi.
Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin de ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.
Sıkça Sorulan Sorular
ÇIĞ NEDİR?
Çığ, genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve/veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir ilk hareket sonucu (tetiklenen), yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak tanımlanır.
Çığ kısaca, kar tabakası veya tabakalarının iç ve dış kuvvetler etkisi ile yamaç eğim yönünde gösterdiği akma hareketidir. Kar tabakalarının birbirlerinden farklı özellikleri olacağından; çığ, bazen diğer bir tabaka üzerinde kayan bir tabaka veya tabakalar ile veya tüm tabakaların zemin üzerinde topluca kaymaları sonucunda oluşur.
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