Kurumaya yüz tutan Meke Gölü son hali ile mest etti: Kar yağışıyla yeniden canlandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve "dünyanın nazar boncuğu" olarak anılan Meke Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle büyük ölçüde kurumuştu. Ancak son günlerde etkili olan kar yağışı, göle yeniden hayat verdi. Karın beyaz örtüsüyle birlikte eski güzelliğine kavuşan Meke Gölü izleyicileri mest etti.

MEKE GÖLÜ SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Kurumaya yüz tutan Meke Gölü, kar yağışıyla birlikte eski güzelliğine kavuşurken, hem fotoğraf tutkunlarını hem de doğaseverleri kendine çekti. Ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşanırken, bölge halkı da gölün yeniden canlanmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyor. Meke Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar da devam ediyor. Bu eşsiz güzelliğin korunması, hem bölge turizmi hem de ekolojik denge açısından büyük önem taşıyor. Aileleriyle Meke Gölü'ne gelen çocuklar da kar yağınca çok güzel olduğunu, kartopu oynadıklarını söyledi.