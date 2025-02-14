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 | Baran Aksoy

İstanbul'a yeniden kar yağışı geliyor! Tarih verildi: Lapa lapa yağacak

İstanbulluların beklediği haber geldi. İstanbul'da yoğun kar yağışı için tarih verildi. Hafta sonu ülke genelinde sıcaklıklar büyük bir oranda düşecek. Verilere göre; önümüzdeki hafta başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde yoğun kar yağışı görülecek.

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İstanbul'a yeniden kar yağışı geliyor! Tarih verildi: Lapa lapa yağacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 16:42

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hafta sonu itibarıyla büyük bir oranda düşmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte kar yağışı da etkisini yeniden gösterecek. Pazartesi gününden itibaren batı bölgelerinde yağış devam ederken, salı günü İç Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin raporuna göre; aynı gün Akdeniz'de de sağanak yağış etkili olacak.

İSTANBUL'A YENİDEN KAR GELİYOR!

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası, kar yağışının şiddetini artıracak. Özellikle önümüzdeki günlerde İstanbul'da karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları etkili olacak.

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Global Forecast System (GFS) verilerine göre, İstanbul'a kar yağışı ihtimali yüzde 70'i aşmış durumda. Önümüzdeki hafta başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde yoğun kar yağışı görülecek.

AKOM'DAN YENİ UYARI

AKOM'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da hafta sonu da dahil olmak üzere hafta boyunca yağışlı havanın etkili olacağı ve Pazartesi itibarıyla soğuk hava dalgasının kendini göstereceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hafta sonu boyunca bölgemizde yağışlı havanın etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Yeni haftayla birlikte (Pazartesi günü) bölgemizin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir.

https://x.com/ibbAkom/status/1890297093648183696

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