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 | Banu Iriç

İstanbul'da kar gitti, yağmur geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak? 4 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen verilere göre hafta sonu İstanbul'da güneş yüzünü bir gösterip kaybolacak. Ülkenin bir yarısı bugün günü karlı ve yağmurlu hava etkisi altına girerken önümüzdeki günlerde yağışlar batıya kayacak. 4 il için yoğun kar yağışından dolayı sarı kodlu uyarı verildi. İşte il il 14 Şubat Cuma hava durumu...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 06:48
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 07:12

İstanbul ve Türkiye geneli Şubat ayına kar ve yağmurlu bir havayla giriş yaptı. Ayın ikinci hafta sonu biraz daha güneş yüzünü gösterecek. Meteoroloji’nin tahminlerine göre, cuma günü Türkiye’nin bir bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken, diğer bölgelerde yağmur bekleniyor. İstanbul’da kar yağışı sona ererken, hafta sonu yağışlı hava etkili olacak. Bazı bölgelerde sis ve pus görülecek.. Öte yandan, dört il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da beklenen kuvvetli kar yağışına karşı uyarıda bulundu. Muş, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, yüksek bölgelerde tipi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği, bu durumun sürücüler için risk oluşturabileceği vurgulandı.

HAVA SICAKLIĞI DOĞUDA 4 DERECE DÜŞÜYOR

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, batı bölgelerde mevsim normallerinde, doğu kesimlerde ise 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

4 İLE SARI KODLU UYARI

Hakkari, Van, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı beklendiğinden sarı kodlu uyarı geçildi.

Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, pus ve sis bekleniyor.

Çanakkale 13°C
Edirne 13°C
İstanbul 10°C
Kırklareli 12°C

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyılarda sağanak yağış bekleniyor, iç kesimlerde buzlanma ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar 9°C
Denizli 14°C
İzmir 14°C
Manisa 14°C

Akdeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Adana 10°C
Antalya 15°C
Hatay 13°C
Mersin 14°C

İç Anadolu: Parçalı ve bulutlu, buzlanma, don, pus ve sis görülebilir.

Ankara 8°C
Çankırı 6°C
Eskişehir 8°C
Konya 7°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.

Bolu 8°C
Düzce 13°C
Kastamonu 7°C
Zonguldak 10°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Amasya 10°C
Artvin 5°C
Samsun 10°C
Trabzon 8°C

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda aralıklı kar yağışı bekleniyor, güneyde yer yer kuvvetli olabilir.

Erzurum -3°C
Kars -3°C
Malatya 5°C
Van 1°C

Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, Batman, Siirt ve Diyarbakır’ın kuzeyinde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Diyarbakır 6°C
Gaziantep 9°C
Siirt 5°C
Şanlıurfa 11°C

Sıkça Sorulan Sorular

14 ŞUBAT'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL
14 Şubat 2025 tarihinde kar tatili verilen il ve ilçeler: Niğde (İl genelinde) Muş (İl genelinde) Aksaray (İl genelinde) Hakkari (İl genelinde) Bingöl (İl genelinde) Erzincan (Refahiye ilçesi) Ordu (Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye, Ulubey ilçeleri tamamen; Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru, Ünye ilçelerinde bazı okullar) Sivas (İl genelinde) Yozgat (İl genelinde) Giresun (Dereli ilçesi)
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