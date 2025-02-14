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 | Banu Iriç

İstanbul'da toprak kayması: Binalar boşaltıldı, AFAD bölgede

İstanbul Üsküdar'da binaların arka kısmı aşağı doğru kaydı. Binaların yıkılma riskinden dolayı vatandaşlar acilen tahliye edildi. Bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 06:06
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 07:07

Üsküdar Küplüce Mahallesi’nde, eskiden taş ocağı olarak kullanılan bir arazide meydana gelen toprak kayması nedeniyle iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Saat 23.00 sıralarında Atlas Çiçeği Sokak’ta yaşanan heyelan sonrası olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanma olmazken, içinde 9 daire ve 3 dükkan bulunan iki bina boşaltılarak mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarına yerleşirken, bazıları otellere yönlendirildi.

Bölgede bulunan Abdülkerim Düztaş, "Binaya ait arka kısımda bir bahçe var. Bahçe 1.5, 2 metre aşağıya doğru kaymış. AFAD ve polis ekipleri şu an burada. Herhalde mühürleyecekler, yarın bize bilgi verecekler." dedi.

Binada yaşayan Ömer Faruk Düztaş, , uyurken büyük bir gürültüyle olayı fark ettiklerini anlattı. İki kez üst üste aynı gürültünün yaşandığını ve korktuklarını belirten Düztaş, "İki gürültü arasında 10-15 dakika var. Bahçede toprak kayması olduğunu fark ettik. Tüm bina sakinleri olarak dışarı çıktık. Tedbir amaçlı evler tahliye edildi. Bina sakinleri olarak bu geceyi otellerde veya akrabalarımızın yanında geçireceğiz. Binanın durumu ise yarın netlik kazanacak." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

6 ŞUBAT 2023 DEPREMİNDEN HANGİ ŞEHİRLER ETKİLENDİ?
Türkiye, 6 Şubat sabahı saat 04.17'de Gaziantep-Kahramanmaraş sınırında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. "Yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen bu afet, büyük bir yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Adana, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 10 ilde büyük bir yıkım meydana geldi.
ETİKETLER
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