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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:45

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Stuttgart Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 4. hafta maçında saat 20.45'te İstanbul'da Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak kritik maçta İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Stuttgart Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:45

'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği "Devler Ligi"nde lig aşamasında 4. hafta maçları oynanıyor.

HABERİN ÖZETİ

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Stuttgart Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı ağırlıyor.
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 344. karşılaşmasına çıkacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 3 puanla 23. sırada bulunuyor.
Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde 7 puanla 6. sırada yer alıyor.
Maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden , dev organizasyondaki 4. hafta maçında sahasında Almanya temsilcisi 'ı ağırlıyor. 'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Stuttgart Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

AVRUPA'DA 344. SINAV

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stutgart ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 344. karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 122'sinden galibiyetle ayrılırken 131 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 474 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 527 gole engel olamadı.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sporting'e 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, 2. hafta maçında ise sahasında ağırladığı Barcelona'ya 4-1 kaybetmişti. Galatasaray, 3. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Lille'i 4-2 mağlup etmişti. Galatasaray, "Devler Ligin"de 3 puanla 23. sırada bulunuyor.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 23 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Topladığı 25 puanla ligde liderlik koltuğunda oturan Cimbom, son maçında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 4-0 yenmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Stuttgart Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

STUTTGART'IN SON DURUMU

Sebastian Hoeness yönetimindeki Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Viking'i 3-1, ikinci hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı Slovan Bratislava'yı 3-0 mağlup etmişti. Stuttgart, 3. hafta maçında ise sahasında ağırladığı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalmıştı. Stuttgart, "Devler Ligi"nde 7 puanla 6. sırada yer alıyor.

Stuttgart, Bundesliga'da oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Stuttgart, bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. Topladığı 9 puanla ligde 11. sırada bulunan Stuttgart, son maçında deplasmanda karşılaştığı Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup etmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Stuttgart Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Stuttgart: Seimen, Leweling, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Atakan Karazor, Prömel, Deniz Undav, El Khannous, Führich, Demirovic

GALATASARAY - STUTTGART CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

ETİKETLER
#galatasaray
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#stuttgart
#rams park
#Chris Kavanagh
#Spor
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