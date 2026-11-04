AK Parti tarafından gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında gündeme alınan Hal Yasası’na yönelik çalışmalarda son noktaya gelindi. 9 maddenin yer aldığı taslak son olarak, AK Parti Grup Başkanlığında, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının yetkililerinin katıldığı toplantıda masaya yatırıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı: Tarladan rafa, fiyatları düşürecek adım Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında hazırlanan ve 9 maddeden oluşan Hal Yasası taslağında son aşamaya gelindi. Üretici birliklerinin ürünlerini doğrudan hallere ulaştırarak aracısız satış yapabilmesine imkân sağlanması hedefleniyor. Hal içinde tacirlerin birbirlerine, komisyoncuların kendi aralarında ve aracı kuruluşların birbirlerine doğrudan mal satması yasaklanacak. Yerli ürün satan marketlere vergisel avantajlar sağlanması, rafların büyük bölümünde yerli ürün bulundurulmasının zorunlu hâle getirilmesi ve tarımsal kooperatiflerin sayısının iki katına çıkarılması planlanıyor. Normalin üzerinde komisyon alarak fiyat artışına neden olan aracılara hapis cezası verilmesi ve şeffaflık yükümlülüklerine uymayanlara para ile hapis cezası uygulanması öngörülüyor. Ürünlerin tarladan satış noktasına kadar dijital ortamda takip edilmesini sağlayacak bir sistem kurulması amaçlanıyor. Düzenlemenin yıl sonunda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacak mali torba kanun teklifine eklenmesi veya ayrı bir kanun teklifi olarak sunulması değerlendiriliyor.

Gıda enflasyonunda büyük bir yön değişikliğine yol açması beklenen düzenlemenin hayata geçirilmesiyle üreticilerin ürünlerini pazara ulaştırırken daha az aracıya ihtiyaç duyması, hal içerisindeki ticaretin belirli kurallara bağlanması ve ürün hareketlerinin dijital ortamda takip edilmesi öngörülüyor.

ÜRÜNLER HALLERE ARACISIZ GELEBİLECEK

Hem üreticiyi hem de son tüketicinin üreticiyi desteklemesi beklenen düzenlemeyle; birlikler tarafından üretilen ürünler doğrudan hallere ulaştırılarak aracısız satış yapılabilmesine imkân sağlanacak.

Üretici birlikleri, kendi aracı kuruluşlarını oluşturabilecekleri gibi herhangi bir aracıya başvurmadan da ürünlerini satışa sunabilecek. Bu düzenlemeyle, üreticinin ürününü pazara ulaştırırken komisyonculara olan bağımlılığının azaltılması ve aracı maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

ÜRÜNLER TÜKETİCİYE ULAŞMADAN ELDEN ELE GEZMEYECEK

Taslakta, hal içerisindeki mal alışverişinin belirli kurallara bağlanması da değerlendiriliyor. Komisyoncuların birbirlerine ürün satmasının önüne geçilmesi planlanırken, komisyoncuların tacirlere satış yapabilmesine imkân tanınacak.

Ancak tacirlerin birbirlerine, komisyoncuların kendi aralarında ve aracı kuruluşların birbirlerine hal içerisinde doğrudan mal satması yasaklanacak.

Böylece ürünlerin tüketiciye ulaşmadan önce hal içerisinde tekrar tekrar el değiştirmesinin önüne geçilmesi ve aracılık işlemlerinden kaynaklanan fiyat artışlarının sınırlandırılması hedefleniyor.

YERLİ ÜRÜNE RAF DESTEĞİ

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer ayağını yerli ürünlerin satışının artırılması oluşturuyor. Yerli ürünlere market raflarında daha fazla yer verilmesi için çeşitli teşvik mekanizmalarının devreye alınması planlanıyor.

Yerli ürün satan marketlere vergisel avantajlar sağlanması ve zincir marketlerde yerli ürünlerin satışının özendirilmesi üzerinde duruluyor. Rafların büyük bölümünde yerli ürün bulundurulmasının zorunlu hâle getirilmesi de taslakta değerlendirilen başlıklar arasında yer alıyor.

Ayrıca tarımsal kooperatiflerin sayısının iki katına çıkarılması hedefleniyor. Böylece üreticilerin örgütlü biçimde pazara ulaşmasının ve yerli ürünlerin satış kanallarının genişletilmesinin önü açılacak.

KOMİSYONLA FİYAT ARTIRANA HAPİS CEZASI

Taslakta, kurallara aykırı hareket eden komisyonculara yönelik yaptırımların ağırlaştırılması da öngörülüyor. Normalin üzerinde komisyon alarak ürün fiyatlarının yükselmesine yol açan aracılara hapis cezası verilmesi planlanıyor. Satış ve fiyat şeffaflığına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için idari para cezalarının yanı sıra hapis cezası uygulanması da değerlendiriliyor.

ÜRÜNLER TARLADAN RAFA KADAR TAKİP EDİLECEK

Kayıt dışı ticaretin önlenmesi ve vergi kayıplarının azaltılması maksadıyla ürünlerin tarladan satış noktasına kadar takip edilmesini sağlayacak bir sistem kurulması planlanıyor. Hallerdeki dijital altyapının güçlendirilmesiyle ürün bildirimleri, satış işlemleri ve denetimlerin daha şeffaf yürütülmesi sağlanacak.

Stokların izlenmesi, ürünlerin kalite sınıflandırmasının yapılması ve gıda güvenliğinin denetlenmesinde hallerin sorumlulukları da artırılacak. Bu sayede ürünlerin ticari hareketlerinin kayıt altına alınması ve spekülatif fiyat artışlarına zemin hazırlayan işlemlerin önlenmesi amaçlanıyor.

2027 GELMEDEN MECLİS’TE

Düzenlemenin yıl sonunda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulması planlanan mali torba kanun teklifine eklenmesi gündemde. Hal Yasası’nın ayrı bir kanun teklifi olarak Meclis’e sunulması seçeneği de değerlendiriliyor.