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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 00:17

Bakan Kacır duyurdu: Sel ve taşkından etkilenen işletmelere 1 milyon TL ödenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul başta olmak üzere sel ve taşkın felaketlerinden olumsuz etkilenen KOBİ'ler için KOSGEB Acil Durumlar Desteği'nin devreye alındığını açıkladı. Küçük işletmelere 1 milyon, mikro işletmelere ise 500 bin liraya kadar verilecek kredide finansman maliyetinin tamamını KOSGEB karşılayacak.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Bakan Kacır duyurdu: Sel ve taşkından etkilenen işletmelere 1 milyon TL ödenecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 00:17

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , sosyal medya hesabından, KOSGEB aracılığıyla hayata geçirdikleri Acil Durumlar Desteği'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Kacır, paylaşımında, "'da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteği'ni hayata geçiriyoruz. Destek kapsamında, küçük işletmelere 1 milyon lira, mikro işletmelere 500 bin liraya kadar kredi sıfır finansman maliyeti (Kredi faiz/kar payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.) 24 ay vade, 6 ay ödemesiz dönem. KOBİ'lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Başvurular için son tarih 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Bakan Kacır duyurdu: Sel ve taşkından etkilenen işletmelere 1 milyon TL ödenecek

İŞLETMELERİN FİNANSMAN YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise KOSGEB Acil Durumlar Desteği'nden, 2026 içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen ve valilikler tarafından hasar tespiti yapılmış olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanabilecek.

İşletmelerin destekten yararlanabilmeleri için sel ve taşkın felaketinden etkilendiklerini ve olayın etkilerinin devam ettiğini ilgili resmi makamlardan alacakları belgelerle tevsik etmeleri gerekecek.

https://x.com/mfatihkacir/status/2117672827906355293

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ETİKETLER
#İstanbul
#KOSGEB
#sel felaketi
#mehmet fatih kacır
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
#Acil Durumlar Desteği
#Sel Ve Taşkın Felaketleri
#Ekonomi
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