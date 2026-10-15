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Gündem
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:03

İstanbul sel felaketinde can kaybı kaç oldu? Kaç kişi öldü, kayıp ve ölenlerin isimleri belli oldu mu?

İstanbul'da etkili olan ve 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı belirtilen sağanağın ardından yaşanan sel felaketinde can kaybı yükseldi. Kağıthane'de dere kenarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül, kayıp başvurusu yapıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Peki, İstanbul sel felaketinde kaç kişi öldü, kayıpların ve hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu mu? İstanbul sel felaketinde can kaybı kaç oldu?

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Editor
 Simal Güdüm
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İstanbul sel felaketinde can kaybı kaç oldu? Kaç kişi öldü, kayıp ve ölenlerin isimleri belli oldu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:03

'da etkili olan şiddetli yağış, birçok ilçede su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Sel sularının etkili olduğu bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürerken, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. 'deki Sadabad mevkisinde dere kenarında köprü ayağına takılmış halde bulunan erkek cesedinin, Ayazağa'da sel sularına kapılarak sürüklenen bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. Yetkililer, kayıp olduğu bildirilen 5 kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI KAÇ OLDU?

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi. Kağıthane'de dere kenarında bulunan erkek cesedi, felakette hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin yeni gelişme oldu.

İstanbul sel felaketinde can kaybı kaç oldu? Kaç kişi öldü, kayıp ve ölenlerin isimleri belli oldu mu?

İstanbul Valisi , yaptığı açıklamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise hastaneden taburcu edildiğini bildirdi. Gül ayrıca, 3 bin 50 kişinin kurtarıldığını belirterek kurtarılmayı bekleyen kimsenin bulunmadığını ifade etti.

İSTANBUL SEL FELAKETİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU MU?

İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 3 kişinin kimliklerine ilişkin tüm ayrıntılar henüz açıklanmadı. Olaylarda hayatını kaybedenlerden biri, Fatih'te su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak oldu.

İstanbul sel felaketinde can kaybı kaç oldu? Kaç kişi öldü, kayıp ve ölenlerin isimleri belli oldu mu?

Fatih'teki Çukurbostan Parkı'nda yaşanan olayda bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Işıldak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde ise sel sularını aşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y., ayağının kayması sonucu düşerek başını kaldırıma çarptı. Su birikintisinden çıkamayan S.Y., çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul sel felaketinde can kaybı kaç oldu? Kaç kişi öldü, kayıp ve ölenlerin isimleri belli oldu mu?

Kağıthane'de dere kenarında bulunan erkek cesedinin kimliğine ilişkin ise henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ KAYIP?

İstanbul Valisi Davut Gül, sel felaketinin ardından 5 kişi hakkında kayıp başvurusu yapıldığını açıkladı. Kayıp kişilerin bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul sel felaketinde can kaybı kaç oldu? Kaç kişi öldü, kayıp ve ölenlerin isimleri belli oldu mu?

Yetkililer, sel sularından etkilenen bölgelerde gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtirken kayıp kişilerin kimlikleri ve akıbetleri hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

KAĞITHANE'DE DERE TAŞTI, HASBAHÇE VE SADABAD CAMİİ'Nİ SU BASTI

Şiddetli yağışın ardından Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu Hasbahçe ve tarihi Sadabad Camii çevresinde su baskınları meydana geldi. Taşan sular, caminin bahçesini ve ibadet alanını etkiledi. Caminin minberinin alt bölümü de su altında kaldı.

İstanbul sel felaketinde can kaybı kaç oldu? Kaç kişi öldü, kayıp ve ölenlerin isimleri belli oldu mu?

Taşkın, cami bahçesindeki Sedef Atölyesi ile çevredeki müştemilatlarda da etkili oldu. Caminin önünde bulunan bir otomobilin bir bölümü suya gömüldü. Belediye zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken cami bahçesinin kapıları kapatılarak giriş ve çıkışlara izin verilmedi.

Hasbahçe ve Sadabad Camii çevresindeki su baskınının boyutu drone görüntüleriyle havadan kaydedildi.

İSTANBUL'DAKİ SEL FELAKETİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan su baskınlarına ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını açıkladı. Gürlek, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespit edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Yetkililerin sel felaketine ilişkin incelemeleri ve kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul sel felaketinde kaç kişi hayatını kaybetti?
İstanbul'da yaşanan sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi.
İstanbul sel felaketinde kaç kişi kayıp?
İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasına göre 5 kişi hakkında kayıp başvurusu yapıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İstanbul sel felaketinde hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı mı?
Hayatını kaybedenlerden birinin 14 yaşındaki Mahmut Işıldak olduğu açıklandı. Ayazağa'da hayatını kaybeden 34 yaşındaki S.Y. ise baş harfleriyle anıldı. Kağıthane'de bulunan erkek cesedinin kimliğine ilişkin kesin açıklama yapılmadı.
ETİKETLER
#İstanbul
#Davut Gül
#kağıthane
#Sadabad
#Mahmut Işıldak
#Gündem
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