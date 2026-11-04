ABD seçimleri piyasaları sarstı: Dolar ve Bitcoin geriledi

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İstanbul
ABD'de ara seçimlerden ilk sonuçlar geldi. Demokratlar Kongre'de her iki kanatta da güç kazanırken, piyasalar da hareketlendi. Dolar endeksi ve ABD Hazine tahvili getirileri gerilerken, kripto para piyasasında da satış baskısı öne çıktı.
DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ DÜŞTÜ
Demokratların Kongre'deki ağırlığını artırmasıyla Trump yönetiminin yeni vergi indirimleri ve mali teşvik paketlerini hayata geçirmesinin zorlaşabileceği değerlendiriliyor. Bu beklentilerin etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,45 düşüşle 101,40 seviyesine geriledi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi de yaklaşık yüzde 1'lik düşüşle yüzde 4,90 seviyesine indi.
BİTCOİN'DE SATIŞ BASKISI
Seçimden kripto para piyasasında da etkilendi. Bu gelişmelerin ardından Bitcoin'de satış baskısı öne çıkarken, yatırımcıların ABD'deki yeni siyasi tabloya ilişkin gelişmeleri izlediği belirtildi.
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 50,0138 TL
Satış (TL): 50,0301 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 56,3412 TL
Satış (TL): 56,3764 TL