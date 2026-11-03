İspanya'da 74 kişinin hayatına mal olan hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Oscar Puente istifa etti

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İstanbul
İspanya’da Toledo ile Urda şehirleri arasında meydana gelen ve 74 kişinin hayatını kaybettiği iki hızlı trenin çarpıştığı kazayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Ülkede protestolara ve demir yolu çalışanlarının grevine neden olan facianın ardından eleştirilerin merkezine oturan Ulaştırma Bakanı Oscar Puente istifa ettiğini duyurdu.
İspanya Parlamentosu Daimi Komisyonunda kaza hakkında açıklamalarda bulunan Puente, istifa kararını şu ifadelerle açıkladı:
"İspanya gibi bir ülkenin ulaştırma bakanı, bir yıldan kısa sürede yaşanan iki kazanın ardından, haysiyet meselesi olarak görevinde kalamaz."
Puente, kararını kazadan hemen sonra aldığını ancak facianın nedenleriyle ilgili ilk bulguları değerlendirmek istediği bilgisini verdi.
Puente, istifa kararının yanında 29 Kasım'da yapılacak seçimlerde Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) milletvekili aday listesinde de yer almayacağını belirtti.
Puente'ye hem muhalefetten hem de koalisyonun küçük ortağı Sumar'dan tepkiler yükseldi. Puente'nin kararını duyurmasından önce yapılan eleştirilerde, Puante, sorumluluk alarak istifaya davet edildi.
Hükümetin aldığı kararları yeterli görmeyen demir yolu idaresi Adif'in çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar, 17 Kasım'da demir yolu sektörü çalışanlarının greve gitmesi konusunda anlaştı.
Toledo yakınlarındaki Urda ve Los Yebenes mevkileri arasında 28 Ekim'de sabah saatlerinde meydana gelen, toplamda 544 yolcunun olduğu 2 hızlı trenin çarpıştığı kazada ölen 69 kişinin kimlik tespitlerinin sona erdiği duyuruldu.
Soruşturmada, şimdiye kadar elde edilen bulgulara göre, ilk güvenlik sistemi ardından insan hatasının neden olduğu kazada ölenlerden 54'ünün İspanyol, 15'inin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.