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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 00:29

İspanya'da 74 kişinin hayatına mal olan hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Oscar Puente istifa etti

İspanya'da iki hızlı trenin çarpışması sonucunda 74 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından eleştirilerin merkezine oturan Ulaştırma Bakanı Oscar Puente istifa etti.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 00:29

’da Toledo ile Urda şehirleri arasında meydana gelen ve 74 kişinin hayatını kaybettiği iki hızlı trenin çarpıştığı kazayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

İspanya'da 74 kişinin hayatına mal olan hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Oscar Puente istifa etti

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İspanya'da 74 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasının ardından protestolar ve eleştirilerle karşılaşan Ulaştırma Bakanı Oscar Puente görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, bir yıldan kısa sürede yaşanan iki kazanın ardından görevde kalamayacağını belirterek istifa etti ve 29 Kasım seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.
Demir yolu idaresi Adif çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar, hükümetin kararlarını yetersiz bularak 17 Kasım'da greve gitme kararı aldı.
Toledo yakınlarında meydana gelen ve 544 yolcunun bulunduğu iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölen 69 kişinin kimlik tespiti tamamlandı.
Soruşturma bulgularına göre kazaya ilk güvenlik sistemi ardından insan hatası neden oldu ve hayatını kaybedenlerden 54'ünün İspanyol, 15'inin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Ülkede protestolara ve demir yolu çalışanlarının grevine neden olan facianın ardından eleştirilerin merkezine oturan Ulaştırma Bakanı Oscar Puente istifa ettiğini duyurdu.

"1 YILDA 2 KAZANIN ARDINDAN BİR BAKAN GÖREVDE DURAMAZ"

İspanya Parlamentosu Daimi Komisyonunda kaza hakkında açıklamalarda bulunan Puente, istifa kararını şu ifadelerle açıkladı:

"İspanya gibi bir ülkenin ulaştırma bakanı, bir yıldan kısa sürede yaşanan iki kazanın ardından, haysiyet meselesi olarak görevinde kalamaz."

İspanya'da 74 kişinin hayatına mal olan hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Oscar Puente istifa etti

İSTİFA KARARINI KAZADAN HEMEN SONRA ALDI

Puente, kararını kazadan hemen sonra aldığını ancak facianın nedenleriyle ilgili ilk bulguları değerlendirmek istediği bilgisini verdi.

Puente, istifa kararının yanında 29 Kasım'da yapılacak seçimlerde Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) milletvekili aday listesinde de yer almayacağını belirtti.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİLER ALDI

Puente'ye hem muhalefetten hem de koalisyonun küçük ortağı Sumar'dan tepkiler yükseldi. Puente'nin kararını duyurmasından önce yapılan eleştirilerde, Puante, sorumluluk alarak istifaya davet edildi.

DEMİR YOLU ÇALIŞANLARINDAN GREV

Hükümetin aldığı kararları yeterli görmeyen demir yolu idaresi Adif'in çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar, 17 Kasım'da demir yolu sektörü çalışanlarının greve gitmesi konusunda anlaştı.

İspanya'da 74 kişinin hayatına mal olan hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Oscar Puente istifa etti

Toledo yakınlarındaki Urda ve Los Yebenes mevkileri arasında 28 Ekim'de sabah saatlerinde meydana gelen, toplamda 544 yolcunun olduğu 2 hızlı trenin çarpıştığı kazada ölen 69 kişinin kimlik tespitlerinin sona erdiği duyuruldu.

Soruşturmada, şimdiye kadar elde edilen bulgulara göre, ilk güvenlik sistemi ardından insan hatasının neden olduğu kazada ölenlerden 54'ünün İspanyol, 15'inin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

 

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ETİKETLER
#İspanya
#Oscar Puente
#Toledo
#Urda
#Hızlı Tren Kazası
#Dünya
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