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Dünya
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 22:50

İspanya'daki hızlı tren kazasında can kaybı 74'e yükseldi

İspanya'da 2 yüksek hızlı trenin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e yükseldi. 3 günlük ulusal yas ilanı getiren kazada yaralananların tedavisi hastanelerde sürüyor.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 22:50

'da dün -Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin Castilla La Mancha bölgesindeki Toledo ilinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada tablo ağırlaşıyor. İspanya Ulaştırma Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 74’e yükseldiğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

İspanya'daki hızlı tren kazasında can kaybı 74'e yükseldi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin Toledo'da çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi.
İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, programlarını iptal ederek Toledo Üniversitesi Hastanesi'nde yaralılar ve ailelerle görüştü.
Kral Felipe, olayı "korkunç bir kaza" olarak nitelendirdi ve kurtarma ekiplerine teşekkür etti.
İspanya Kraliyet Sarayı, kaza nedeniyle Madrid ve Kanarya Adaları'ndaki resmi programları askıya aldı.
Kaza sonrasında bugün itibarıyla 3 günlük ulusal yas süreci başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İspanya'daki hızlı tren kazasında can kaybı 74'e yükseldi

KRAL FELİPE YARALILARI ZİYARET ETTİ

İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, programlarını iptal ederek kazada yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelmek üzere Toledo kentine geldi. 

İspanya'daki hızlı tren kazasında can kaybı 74'e yükseldi

Kraliyet çifti, Toledo Üniversitesi Hastanesi'ne gelişlerinde acil durum ekipleri tarafından karşılandı. Felipe ve Letizia, kurtarma çalışmalarındaki çabalarından dolayı ekiplere teşekkür ettikten sonra yaralılar ve acılı ailelerle görüştü. 

Kazanın nedeniyle derin üzüntü yaşadığını ifade eden Kral Felipe, olayı "korkunç bir kaza" olarak nitelendirdi. Kral, bu zor dönemde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek acil durum ekiplerinin çalışmalarını takdir etti.

İspanya'daki hızlı tren kazasında can kaybı 74'e yükseldi

Öte yandan İspanya Kraliyet Sarayı, kazanın ardından gelecek günlerde gerçekleştirilmesi planlanan resmi programları da askıya aldı. Karar, bugün itibarıyla başlayan 3 günlük ulusal yas süreciyle aynı döneme denk gelirken, Madrid ve Kanarya Adaları’ndaki etkinlikleri de kapsıyor.

 

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ETİKETLER
#Madrid
#İspanya
#tren kazası
#Toledo
#Kral Felipe
#Dünya
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