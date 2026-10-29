İspanya’daki ölümcül tren kazası sonrası öfke büyüyor! Bin 500 kişi sokağa döküldü

İspanya’nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen tren kazası tam bir faciaya yol açtı. Korkunç olayda 68 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, facianın ardından hükümete yönelik tepkiler büyüyor. Ölümcül tren kazasının ardından yaklaşık bin 500 kişi başkent Madrid’de protesto gösterisi düzenledi. Ulaştırma Bakanlığı önünde toplanan göstericiler kazadan sorumlu tutukları Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente’nin istifasını talep etti.