ABD Başkanı Trump, Ohio'da gitmek için Washington'dan ayrılmadan önce havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin yardımcısı James David Vance'e İran'la barış görüşmelerini yeniden başlatması yönünde talimat verip vermediği yönünde sorusunu “Hayır” cevabı veren Trump, Vance'in İran'ın "tıbbi malzeme ihtiyacı" konusunda İran'la iletişime geçmesini onayladığını işaret etti. "Olay şu: Tıbbi malzeme ve çeşitli şeylere ihtiyaçları var.” Diyen Trump, “O (Vance) bana ne düşündüğümü sordu. Ben de eğer bunu yapmak istiyorsan, 'sorun değil' dedim. Temelde, hasta olan insanlara yardım etmek için malzeme temin etmekten bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trump’tan flaş 'İran' açıklaması: Vance’a müzakere talimatı verdiği iddialarını yalanladı ABD Başkanı Trump, yardımcısı James David Vance'e İran'la barış görüşmelerini başlatma talimatı vermediğini, ancak Vance'in İran'a tıbbi malzeme ihtiyacı konusunda iletişime geçmesini onayladığını açıkladı. Trump, gazetecilerin sorusu üzerine Vance'e İran'la barış görüşmelerini başlatma talimatı vermediğini, sadece tıbbi malzeme temini ve hasta insanlara yardım amacıyla iletişime geçmesine onay verdiğini söyledi. Wall Street Journal, Trump'ın Vance'i İran ile müzakereleri yeniden başlatmak için görevlendirdiğini iddia etmişti. Haberlerde, Vance'in İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'ye barış müzakerelerini başlatmak amacıyla mektup gönderdiği öne sürüldü. Times gazetesi mektubun Katarlı arabulucular aracılığıyla gönderildiğini ve pazar günü teslim edildiğini aktardı. Mektupta Vance'in doğrudan görüşmeler çağrısında bulunduğu, ABD heyetine başkanlık etmeyi teklif ettiği ve İran'ın nükleer programının masaya yatırılmasını önerdiği ileri sürüldü.

VANCE’IN İRAN İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ TEMASLAR

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump'ın Vance'i "İran ile müzakereleri yeniden başlatmak için görevlendirdiği" iddia etmişti. Vance'in barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'ye mektup gönderdiği öne sürülmüştü. Times gazetesi ise mektubun geçtiğimiz hafta Katarlı arabulucular aracılığıyla gönderildiğini ve pazar günü İran'a teslim edildiği aktarmıştı. Mektupta Vance'in doğrudan görüşmeler çağrısında bulunduğu, ABD heyetine başkanlık etmeyi teklif ettiği ve İran'ın nükleer programının en başından itibaren masaya yatırılmasını önerdiği ileri sürülmüştü.