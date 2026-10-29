Galatasaray'dan Almanya çıkarması! Yönetim, 50 milyon euroluk yıldız için operasyon başlattı

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, ara transfer döneminde özellikle hücum hattına takviye yapmayı değerlendirdiği belirtiliyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın, Alman ekibi Köln'de forma giyen Said El Mala'yı transfer listesine aldığı iddia edildi. Performansıyla dikkat çeken genç futbolcunun Avrupa kulüplerinin de radarına girdiği öğrenildi.
Almanya'da geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen El Mala'nın piyasa değerinin 50 milyon euro olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların oyuncuyu kadrosuna katmak istemesi halinde mali şartların ve Köln'ün yaklaşımının önem kazanması bekleniyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde genç futbolcunun Galatasaray'ın hücum rotasyonuna alternatif kazandırabileceği düşünülüyor. Ancak olası anlaşmanın maliyeti, kulüpler arasındaki görüşmeler ve oyuncunun tercihi sürecin seyrini belirleyecek.