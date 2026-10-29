TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:33

Galatasaray'dan Almanya çıkarması! Yönetim, 50 milyon euroluk yıldız için operasyon başlattı

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, sarı-kırmızılıların sol kanat takviyesi için Almanya'ya yöneldiği öne sürüldü. Gündeme gelen isim ise Köln forması giyen, 50 milyon euroluk genç futbolcu oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray'dan Almanya çıkarması! Yönetim, 50 milyon euroluk yıldız için operasyon başlattı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:33

'de şampiyonluk hedefleyen , kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, ara transfer döneminde özellikle hücum hattına takviye yapmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Galatasaray'dan Almanya çıkarması! Yönetim, 50 milyon euroluk yıldız için operasyon başlattı

Bu doğrultuda Galatasaray'ın, Alman ekibi 'de forma giyen Said El Mala'yı transfer listesine aldığı iddia edildi. Performansıyla dikkat çeken genç futbolcunun Avrupa kulüplerinin de radarına girdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Almanya çıkarması! Yönetim, 50 milyon euroluk yıldız için operasyon başlattı

SAİD EL MALA İÇİN 50 MİLYON EURO DETAYI

'da geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen El Mala'nın piyasa değerinin 50 milyon euro olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların oyuncuyu kadrosuna katmak istemesi halinde mali şartların ve Köln'ün yaklaşımının önem kazanması bekleniyor.

Galatasaray'dan Almanya çıkarması! Yönetim, 50 milyon euroluk yıldız için operasyon başlattı

SOL KANAT İÇİN GENÇ VE DİNAMİK BİR ALTERNATİF

Transferin gerçekleşmesi halinde genç futbolcunun Galatasaray'ın hücum rotasyonuna alternatif kazandırabileceği düşünülüyor. Ancak olası anlaşmanın maliyeti, kulüpler arasındaki görüşmeler ve oyuncunun tercihi sürecin seyrini belirleyecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de Aykut Kocaman bombası! Göreve gelmek için tek şart koştu: 'O giderse gelirim'
Ballon d'Or of All Time sahibini buldu! Messi mi, Ronaldo mu?
ETİKETLER
#galatasaray
#Almanya
#Futbol
#trendyol süper lig
#Köln
#Said El Mala
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.