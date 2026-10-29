Galatasaray'dan Almanya çıkarması! Yönetim, 50 milyon euroluk yıldız için operasyon başlattı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, ara transfer döneminde özellikle hücum hattına takviye yapmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın, Alman ekibi Köln'de forma giyen Said El Mala'yı transfer listesine aldığı iddia edildi. Performansıyla dikkat çeken genç futbolcunun Avrupa kulüplerinin de radarına girdiği öğrenildi.

SAİD EL MALA İÇİN 50 MİLYON EURO DETAYI

Almanya'da geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen El Mala'nın piyasa değerinin 50 milyon euro olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların oyuncuyu kadrosuna katmak istemesi halinde mali şartların ve Köln'ün yaklaşımının önem kazanması bekleniyor.

SOL KANAT İÇİN GENÇ VE DİNAMİK BİR ALTERNATİF

Transferin gerçekleşmesi halinde genç futbolcunun Galatasaray'ın hücum rotasyonuna alternatif kazandırabileceği düşünülüyor. Ancak olası anlaşmanın maliyeti, kulüpler arasındaki görüşmeler ve oyuncunun tercihi sürecin seyrini belirleyecek.