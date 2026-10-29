Adana’dan Hatay’a hırsızlık seferi: Kuyumcuyu oyalayıp çaldılar, 100 bin liralık altınla yakalandılar

Hatay’ın Antakya ilçesinde yer alan çarşı içerisinde bulunan iki farklı kuyumcudan 100 bin TL değerinde 3 altın yüzük çalındığı fark edildi. Yapılan şikayetler üzerine harekete geçen Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızların kimliklerini tespit etti. Adana’dan gelen şüpheliler, çaldıkları altınlarla birlikte yakalanırken hırsızlık anının görüntüleri ortaya çıktı.