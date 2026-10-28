Var Mısın Yok Musun Mete ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Mete kimdir, kutusundan ne çıktı?

Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da heyecan devam ediyor. 28 Ekim Çarşamba akşamının yarışmacısı Mete oldu. Ekran başındakiler ise Var Mısın Yok Musun Mete'nin kutusundan ne çıktı araştırmasına başladı.

VAR MISIN YOK MUSUN METE NE KADAR KAZANDI, KAÇ TL?

ATV ekranlarında yayınlanan programda heyecan devam ederken bu akşamın yarışmacısı Mete oldu. 1960 yılında Amasya'da dünyaya gelen Mete Bey, banka tekliflerini değerlendirecek ve kutuları açacak. Henüz kazandığı miktar belli olmadı.

VAR MISIN YOK MUSUN METE KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Esra Erol'un sunumu ile yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da bugünün kurasında çıkan isim Mete Bey oldu. Kendi işini devretme sürecinde dolandırılan isim, tüm birikimini kaybetmişti. Programdan kazanacağı para ile çocuklarına gelecek sunmak istiyor. Henüz ne kadar kazandığı belli olmadı.

VAR MISIN YOK MUSUN METE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Ocak 1960 senesinde Amasya'da dünyaya gelen isim 4 yaşındayken ailesi ile İstanbul'a taşındı. Genç yaşta çalışma hayatına başlayan Metin, makine kalıp işini öğrendi ve meslek haline getirdi. 2 çocuk sahibi olan isim işini devrederken dolandırıldı ve tüm birikimini kaybetti. Kazandığı para ile çocuklarına güzel bir gelecek sunmak istiyor.