Zonguldak'ta dehşet anları günler sonra ortaya çıktı: Dev istinat duvarı böyle çöktü

Zonguldak’ta 18 Ekim’de etkili olan kuvvetli yağışların ardından Karaelmas Sanayi Sitesi tarafındaki beton istinat duvarının büyük bir gürültüyle çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Toprak ve ağaç parçalarıyla birlikte sanayi sitesinin üzerine adeta kabus gibi çöken dev duvarın altında park halindeki 2 araç ile bir köpek kulübesi kaldı. Araçların hurdaya döndüğü ve kulübedeki köpeklerin telef olduğu feci olayın yıkım anları saniye saniye kameraya yansıdı.