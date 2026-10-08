Artvin'deki heyelan anı kamerada: Tanker yan yattı, 8 tır hasar aldı

Artvin’in Hopa ilçesinde bu sabah Esenkıyı Tır Parkı'nda yaşanan heyelanın ardından bölgede artçı heyelanlar devam ediyor.

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı’nda yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri saat 06.00 sıralarında park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlar hasar gördü ve bir tanker yan yattı. 8 tırın hasar aldığı bölgede AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Heyelan sonrası kendi aracını kurtardıktan sonra dönüp arkadaşlarına yardım etmeye çalışan Kasım Topaloğlu (45) gelen ikinci heyelanda başına isabet eden kayalardan ötürü olay yerinde hayatını kaybetti. Heyelan sonrasında yaşanan toz bulutu ve panik anı tır garajının güvenlik kameralarına yansıdı.