Sakarya’da feci kaza: 30 yaşındaki Zeynep Asan’ın hayatını kaybettiği çarpışma kamerada

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Akkum yönüne seyir halinde olan T.Y.’nin kullandığı otomobil, ara sokaktan ana yola çıkmak isteyen 30 yaşındaki Zeynep Asan'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Motosiklet yaklaşık çarpışmanın etkisiyle 15 metre savrulurken, kontrolden çıkan otomobil ise kaza noktasından yaklaşık 90 metre ileride yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, feci kaza da güvenlik kameralarına yansıdı.