Ters yöne giren otomobil vakaya giden ambulansla böyle çarpıştı

İstanbul Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Şehit Önder Balkaya Sokak’ta dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre ters yöne giren 26 AOV 658 plakalı otomobil, o sırada vakaya yetişmeye çalışan ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerinde, ters yöndeki otomobil ile ambulansın çarpışma anı ve yaşanan panik net bir şekilde yer aldı.