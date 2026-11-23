Elektrikli otomobil bir anda alev aldı, kullanılamaz hale geldi

Aydın'da sahibinin yeni aldığı araç park edildiği yerde aniden ateş alarak yanmaya başladı. Elektrikli otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, aracın ateş alması ve yanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Didim ilçesi Efeler Mahallesi Manastır Caddesi üzerinde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni satın aldığı elektrikli otomobilini evinin önüne park eden Zehra B. isimli kadın, tüm bakımlarını eksiksiz yaptırmasına rağmen aracın durduk yerde yanmasından dolayı firmanın kusurunu önlemesi için hukuk mücadelesi vereceğini duyurdu.