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İstanbul
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşlı bir çiftin kaldığı ve kötü kokuların yükseldiği evde acı bir manzarayla karşılaşıldı.
Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yatalak eşi Hüseyin Kaplan ile yaşayan Sultan Kaplan'ın evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sultan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 78 yaşındaki kadının yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yatalak olduğu öğrenilen ve eşinin cansız bedeniyle günlerce aynı evde yaşamak zorunda kalan Hüseyin Kaplan ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sultan Kaplan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.