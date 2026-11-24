Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşlı bir çiftin kaldığı ve kötü kokuların yükseldiği evde acı bir manzarayla karşılaşıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Evden gelen kötü kokudan dram çıktı: Sesini duyuramayan yatalak hasta, eşinin cesediyle 3 gün yaşamış! Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, yatalak eşiyle yaşayan 78 yaşındaki Sultan Kaplan'ın evinde yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki evden gelen kötü kokuları fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 78 yaşındaki Sultan Kaplan'ın yaklaşık 3 gün önce yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yatalak olduğu için sesini duyuramayan ve eşinin cansız bedeniyle günlerce aynı evde kalan Hüseyin Kaplan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sultan Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KOMŞULAR KÖTÜ KOKUYU FARK ETTİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yatalak eşi Hüseyin Kaplan ile yaşayan Sultan Kaplan'ın evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

3 GÜN ÖNCE CAN VERMİŞ!

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sultan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 78 yaşındaki kadının yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

YATALAK KOCA SESİNİ DUYURAMADI

Yatalak olduğu öğrenilen ve eşinin cansız bedeniyle günlerce aynı evde yaşamak zorunda kalan Hüseyin Kaplan ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sultan Kaplan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.