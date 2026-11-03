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3. Sayfa
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 07:05
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 07:08

Kötü kokunun ardından acı manzara çıktı: Baba ve kızı ölü bulundu

Hatay'da mahalleyi saran kötü koku ekipleri alarma geçirdi. Yaklaşık 5 gündür haber alınamayan baba ve psikolojik rahatsızlığı bulunan kızının yaşadığı evin kapısını kırarak içeri giren ekipler acı manzarayla karşılaştı. Baba ve kızının cansız bedeni bulundu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 07:05
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 07:08

'ın ilçesi Sofular Mahallesi'nde bulunan müstakil evden gelen kokular üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İçeriden kilitli olan kapının kırılmasıyla eve giren itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) cansız bedeni ile karşılaştı.

HABERİN ÖZETİ

Kötü kokunun ardından acı manzara çıktı: Baba ve kızı ölü bulundu

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir müstakil evden gelen kokular üzerine yapılan ihbarla içeri giren ekipler, 54 yaşındaki Mustafa Kural ile 18 yaşındaki kızı Havva Büşra Kural'ın cansız bedenlerini buldu.
İçeriden kilitli olan kapının kırılmasıyla eve giren ekipler, en son 5 gün önce görülen baba ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı.
Evde kiracı oldukları öğrenilen ailede genç kızın psikolojik rahatsızlıkları olduğu tespit edildi.
Vücutlarında herhangi bir yara bulunmayan cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve zehirlenme riskine karşı örnekler alındı.
Mahalle sakini Selim Avcuman, yoğun koku nedeniyle mahalle sakinlerine ve ekiplere maske dağıtıldığını ve cenazelerin yaklaşık 3-4 gündür evde olduğunun değerlendirildiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Kötü kokunun ardından acı manzara çıktı: Baba ve kızı ölü bulundu

Ekipler tarafından yapılan araştırmada genç kızın psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve evde kiracı oldukları öğrenildi. Baba ve kızının en son 5 gün önce görüldüğü tespit edildi.

Kötü kokunun ardından acı manzara çıktı: Baba ve kızı ölü bulundu

Vücutlarında herhangi bir yara bulunmayan baba ve kızının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zehirlenme riskine karşı ekipler tarafından örnekler alınırken, baba ve kızının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Kötü kokunun ardından acı manzara çıktı: Baba ve kızı ölü bulundu

Mahalleyi saran kokunun nedeninin baba ve kızının cansız bedenleri olduğunu ifade eden Selim Avcuman şöyle konuştu:

"Bugün saat 14.30-15.00 sıralarında mahallede yoğun bir koku hissedilmesi üzerine günlerdir kendilerinden haber alınamayan baba ve kızı için ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından evde yapılan incelemede baba ve kızının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kötü kokunun ardından acı manzara çıktı: Baba ve kızı ölü bulundu

Mahallede gerçekten çok yoğun bir koku vardı. Kapı açıldıktan sonra mahalle sakinlerine ve ekiplere maske dağıtıldı. Herkes maske takmak zorunda kaldı. Hatta cenazeler evden çıkarılırken itfaiye ekiplerinin taktığı maskelerin bile kokuyu önlemekte yetersiz kaldığı söylendi. Baba ve kızının yaklaşık 3-4 gündür evde hayatını kaybetmiş halde bulunduğu değerlendiriliyor."

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#hatay
#antakya
#Sofular Mahallesi
#Mustafa Kural
#Havva Büşra Kural
#3. Sayfa
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