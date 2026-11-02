Binadaki kötü koku alarma geçirdi! Evden kadın cesedi çıktı

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Kayseri'de günlerdir bir binayı saran kötü kokonun sebebi belli oldu. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu binada kadın cesedi bulundu.
Melikgazi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi Kandil Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binadan yayılan kötü kokuyu alan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kokunun binanın 3’üncü katındaki bir daireden geldiğini belirlerken, itfaiye ekipleri tarafından merdiven eşliğinde evin balkonundan daireye girildi.
Ekipler tarafından dairede yapılan kontrollerde, Fatma Öztürk’ün (49) cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede, Fatma Öztürk’ün intihar ederek yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
5 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen Öztürk’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Öte yandan, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri binadaki kokunun insan sağlığına olumsuzluklarla ilgili ölçüm yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.