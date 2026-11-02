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3. Sayfa
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 03:39
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 03:56

Binadaki kötü koku alarma geçirdi! Evden kadın cesedi çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 8 katlı bir binaya yayılan kötü kokudan şikayetçi olan vatandaşlar ihbarda bulundu. Binada inceleme yapan ekipler, kokunun üçüncü kattaki bir daireden geldiğini tespit etti. Eve giren ekipler, içeride kadın cesediyle karşılaştı. Kimliği belirlenen ve 5 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 03:39
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 03:56

Kayseri'de günlerdir bir binayı saran kötü kokonun sebebi belli oldu. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu binada kadın cesedi bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Binadaki kötü koku alarma geçirdi! Evden kadın cesedi çıktı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 8 katlı bir binadan gelen kötü koku ihbarı üzerine bir daireye giren ekipler, 49 yaşındaki Fatma Öztürk'ün cansız bedenini buldu.
İtfaiye ekipleri, kokunun yayıldığı 3'üncü kattaki daireye merdivenle balkondan girdi.
Dairede cansız bedeni bulunan Fatma Öztürk'ün intihar ederek yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen Öztürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.
AFAD ekipleri binadaki kokunun insan sağlığına etkilerine yönelik ölçüm yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

KÖTÜ KOKU İHBARI ALARMA GEÇİRDİ

Melikgazi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi Kandil Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binadan yayılan kötü kokuyu alan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binadaki kötü koku alarma geçirdi! Evden kadın cesedi çıktı

İTFAİYE EKİPLERİ BALKONDAN İÇERİ GİRDİ

Ekipler, kokunun binanın 3’üncü katındaki bir daireden geldiğini belirlerken, itfaiye ekipleri tarafından merdiven eşliğinde evin balkonundan daireye girildi.

Binadaki kötü koku alarma geçirdi! Evden kadın cesedi çıktı

İNTİHAR EDEN KADININ CESEDİ BULUNDU

Ekipler tarafından dairede yapılan kontrollerde, Fatma Öztürk’ün (49) cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede, Fatma Öztürk’ün intihar ederek yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

5 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen Öztürk’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Binadaki kötü koku alarma geçirdi! Evden kadın cesedi çıktı

AFAD EKİPLERİ ÖLÇÜM YAPTI

Öte yandan, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipleri binadaki kokunun insan sağlığına olumsuzluklarla ilgili ölçüm yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#afad
#Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı
#Fatma Öztürk
#Alparslan Mahallesi
#Kandil Sokak
#3. Sayfa
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