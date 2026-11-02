Kayseri'de günlerdir bir binayı saran kötü kokonun sebebi belli oldu. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu binada kadın cesedi bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Binadaki kötü koku alarma geçirdi! Evden kadın cesedi çıktı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 8 katlı bir binadan gelen kötü koku ihbarı üzerine bir daireye giren ekipler, 49 yaşındaki Fatma Öztürk'ün cansız bedenini buldu. İtfaiye ekipleri, kokunun yayıldığı 3'üncü kattaki daireye merdivenle balkondan girdi. Dairede cansız bedeni bulunan Fatma Öztürk'ün intihar ederek yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen Öztürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı. AFAD ekipleri binadaki kokunun insan sağlığına etkilerine yönelik ölçüm yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÖTÜ KOKU İHBARI ALARMA GEÇİRDİ

Melikgazi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi Kandil Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binadan yayılan kötü kokuyu alan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ BALKONDAN İÇERİ GİRDİ

Ekipler, kokunun binanın 3’üncü katındaki bir daireden geldiğini belirlerken, itfaiye ekipleri tarafından merdiven eşliğinde evin balkonundan daireye girildi.

İNTİHAR EDEN KADININ CESEDİ BULUNDU

Ekipler tarafından dairede yapılan kontrollerde, Fatma Öztürk’ün (49) cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede, Fatma Öztürk’ün intihar ederek yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

5 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen Öztürk’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

AFAD EKİPLERİ ÖLÇÜM YAPTI

Öte yandan, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri binadaki kokunun insan sağlığına olumsuzluklarla ilgili ölçüm yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.