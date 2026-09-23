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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 18:10

Karaman'da karı kocanın cansız bedenleri bulundu: Kimyasal madde şüphesiyle bina tahliye edildi

Karaman'da kendilerinden haber alınamayan Namık ve Fatma Özcan çifti, evlerinde ölü bulundu. Dairede keskin bir kimyasal madde kokusu tespit edilmesi üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, olay yerine AFAD ve özel ekipler sevk edildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 18:10

Saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı sitenin 3. katındaki dairede yaşanan olayla ilgili edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Namık Özcan ve 45 yaşındaki eşi Fatma Özcan'dan haber alamayan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

HABERİN ÖZETİ

Karaman'da karı kocanın cansız bedenleri bulundu: Kimyasal madde şüphesiyle bina tahliye edildi

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Karamanda bir sitede yaşanan olayda, haber alamayan çocukları tarafından 112'ye bildirilen 53 yaşındaki Namık Özcan ve 45 yaşındaki eşi Fatma Özcan'ın cansız bedenleri kimyasal madde şüphesiyle bulunan bir evde bulundu.
Olay, saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı sitenin 3. katındaki bir dairede yaşandı.
Çocuklarından haber alamayan çiftin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, dairede hareketsiz halde buldukları çiftin yanında kimyasal madde kokusu olduğunu fark etti.
AFAD ekipleri özel kıyafet ve cihazlarla daireye girerek inceleme yaptı.
Kimyasal maddenin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi ve daire yarın yeniden ölçüm yapıldıktan sonra incelenecek.
Daireye ilk giren sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinde görevli personel, tedbir amacıyla hastaneye götürülerek kontrolden geçirildi.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

DAİREDE KİMYASAL KOKU: AFAD ÖZEL KIYAFETLERLE GİRDİ

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri dairede çifti hareketsiz halde bulurken, odada kimyasal madde kokusu olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipler daireden çıkarak durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafet ve cihazlarla daireye girerek inceleme yaptı. 

Karaman'da karı kocanın cansız bedenleri bulundu: Kimyasal madde şüphesiyle bina tahliye edildi

İNCELEME YARINA ERTELENDİ, EKİPLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kimyasal maddenin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, kimyasal madde riski nedeniyle dairede inceleme yapamadı. Kapı ve pencereleri açılarak havalandırılan dairede, yarın sabah yeniden ölçüm yapılmasının ardından incelemenin gerçekleştirileceği öğrenildi.

Karaman'da karı kocanın cansız bedenleri bulundu: Kimyasal madde şüphesiyle bina tahliye edildi

Öte yandan, daireye ilk giren sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinde görevli personel, tedbir amacıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek kontrolden geçirildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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ETİKETLER
#afad
#Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Namık Özcan
#Fatma Özcan
#Zembilli Ali Efendi Mahallesi
#3. Sayfa
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