Kayseri’de dehşet veren olay! Karı-koca birbirlerini bıçakladı

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İstanbul
Kayseri Melikgazi’de yaşayan Y.Y. ile eşi E.Ö.Z. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönen olayın sonunda çift birbirlerini bıçakladı.
Kapıcı dairesinde yaşayan çiftin evinden gelen sesler apartmanı ayağa kaldırdı. Bıçaklanan çiftler için seferber olan komşular derhal ekiplere ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı çift ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde inceleme yapan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.