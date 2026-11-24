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İstanbul
Yılbaşı öncesi Meclis'e gelmesi beklenen yeni emekli düzenlemesine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre ocak zam oranlarını hesaplarken, 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayacak iyileştirmede yüzde 5 ile 20 arasında kademeli refah payı ve en düşük emekli aylığının 30 bin TL seviyesine çıkarılmasını beklediğini açıkladı.
İşte detaylar ve tüm rakamlar...
Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü Meclis'e sunulacak yeni düzenlemeye çevrildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, mevcut enflasyon verileri ve piyasa beklentileri ışığında ocak ayı zam hesaplamalarını paylaştı.
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,5, piyasa beklentisinin ise yüzde 30 seviyesinde olduğunu hatırlatan Yüksel, bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak zam oranlarını şöyle sıraladı:
En düşük emekli aylığının otomatik olarak artmadığını ve bunun için mutlaka Meclis kararı gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yüksel, yılbaşından önce hayata geçirilmesi beklenen iyileştirmeye dair beklentisini net rakamlarla ifade etti:
"Cumhurbaşkanımız yaş ve prim gün sayısını esas alan, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak bir iyileştirmenin yılbaşından önce yapılacağını açıkladı. Bakınız beklentimi net ifade ediyorum; yüzde 5 ile 20 arasında kademeli bir refah payı ve en düşük aylığın 30 bin lira seviyesine çıkarılacağını düşünüyorum. Prim gününü esas almayı doğru buluyorum."
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 17,76, memur emeklisine yüzde 13,52 zam yapıldığını ve en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildiğini hatırlatan Yüksel, sistemdeki makas daralmasına dikkat çekti.
Kök aylığı düşük kaldığı için taban maaşa sıkışan emekli sayısının 2019'da 800 bin iken bugün 5 milyonu aştığını belirten Yüksel, 3 bin 600 gün prim ödeyenle 9 bin gün prim ödeyenin aynı aylığı alır hale geldiğini belirterek kademeli düzenlemenin önemine işaret etti.