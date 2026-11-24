"Cumhurbaşkanımız yaş ve prim gün sayısını esas alan, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak bir iyileştirmenin yılbaşından önce yapılacağını açıkladı. Bakınız beklentimi net ifade ediyorum; yüzde 5 ile 20 arasında kademeli bir refah payı ve en düşük aylığın 30 bin lira seviyesine çıkarılacağını düşünüyorum. Prim gününü esas almayı doğru buluyorum."