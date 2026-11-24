Otobüste dehşet anları: İstediği yerde inemeyince hareket halindeki aracın şoförüne saldırdı

Hatay’ın Antakya ilçesinde seyir halinde ilerlerken yolcu olan vatandaş şoföre durmasını söyleyerek inmek istedi. İzmir Caddesi'nde rampa aşağı ilerlediği sırada inmek isteyen yolcuya şoför, 'burada şu an duramam, araç kayabilir. Biraz ileride duracağım' cevabını verdi. Şoförün sözlerine sinirlenen yolcu, inmekte ısrar ederek yerinden kalkıp şoförün yanına gitti. Bir süre tartışan yolcu, küfürler ederek seyir halindeki otobüsün şoförüne saldırdı. Neye uğradığını şaşıran şoför aracı güçlükle durdururken, saldırgan, ön taraftaki yolcuların müdahalesiyle otobüsten indirildi. Panik anları ise kameralara yansıdı.