Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camisi çevresinde sabah namazı saatlerinde meydana gelen olayda, namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaş, aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı bölgede mal indirmek isteyen F.K., araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı.

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HABERİN ÖZETİ Namaza gelen vatandaşı darbedip tehditler savurmuştu: O şahsın ifadesi ortaya çıktı Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camisi çevresinde, namaza gelen bir vatandaşın aracını dubaların bulunduğu alana park etmesi üzerine çıkan tartışmada F.K. isimli şahıs, vatandaşı darbedip tehdit ederek tutuklandı. Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camisi çevresinde sabah namazı saatlerinde meydana geldi. Mal indirmek isteyen F.K., aracını dubaların bulunduğu alana park eden vatandaşa öfkelenerek boğazına sarıldı ve hakaretlerde bulundu. F.K., araç sahibine yönelik, "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" şeklinde tehditler savurdu ve dubaları yere fırlattı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "tehdit", "hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.K. verdiği ifadede, ailevi nedenlerle bölgede bulunduğunu, trafik problemleri nedeniyle sinirlendiğini ve yaptıklarından pişman olduğunu belirtti.

"SENİ VURURUM, ARABANI KIRARIM"

Araç sahibinin gelmesiyle öfkelenen F.K., vatandaşın boğazına sarılarak hakaret ve tehditlerde bulundu. Vatandaşın özür dilemesine rağmen öfkesi dinmeyen F.K., "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" ifadelerini kullandı. Dubaları da yere fırlatan F.K.'nın cami imamına hakaret ettiği öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., "tehdit", "hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamaları kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan F.K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Anne ve babasının caminin bulunduğu bölgede ikamet ettiğini, olay günü ise hem kalp hastası olan babasını ziyaret etmek hem de stor perdeleri almak için ailesinin evine gittiğini belirten F.K., "Bu cami çok dolu olmaktadır. Caminin bulunduğu yer çok dar ve sıkışık bir alandır. Aynı zamanda oradaki yollarda da ciddi trafik problemleri yaşanmaktadır. Camiye gelen cami cemaati aracını yolları kapatacak şekilde de park etmektedir. Bu durumla alakalı tüm mahalle sakinleri aslında rahatsızdır. Önceden tanımadığım, ismini dosya kapsamında öğrendiğim Kemalettin isimli müştekinin aracını yolun geçişini engelleyecek şekilde park ettiğini gördüm. Orada parkı engellemek ve yolun açık kalmasını sağlamak amacıyla cami görevlileri tarafından koyulmuş dubalar vardı. Müşteki şahıs, dubalarla park edilemeyeceği belirtilmesine rağmen aracını yolu kapatacak şekilde park etmiş ve camiye gitmiş. Ben kendisini 10 dakika kadar bekledim. Bu sürede beklerken işe geç kalacaktım. Bu sebeple camiden müştekinin aracının plakasını anons ettirdim" dedi.

"BEN DE 5 VAKİT NAMAZ KILAN BİRİSİYİM"

Tehdit içerikli sözler söylediğini kabul eden F.K., "Ailemin yanına gidemediğim ve işe geç kaldığım için sinirliydim. Normalde hiç yapmayacağım şekilde sinirli davrandım. Müştekiyi görünce kendisine sinirle ‘Haftaya bu camiye gelme, vururum bak, arabanı da kırarım’ şeklinde söylemde bulunduğum doğrudur ancak benim müştekinin ibadetini engelleme gibi bir amacım ve kastım kesinlikle bulunmamaktadır. Ben de 5 vakit namaz kılan birisiyim. İnsanların ibadetini yapması ile herhangi bir problemim olması mümkün değildir. Müştekiye sinirle söylemlerde bulunurken kendisini boğazından da yine sinirle ittirdim. Müştekiye zarar verme gibi bir amacım kesinlikle olmadı. Herhangi bir darp eyleminde bulunmadım" diye konuştu.

"YAPTIKLARIMIN DOĞRU OLMADIĞINI ANLADIM"

Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ve vatandaştan özür dilediğini belirten F.K., ifadesinin devamında şunları kaydetti:

"Yaşanan olay, yıllardan beri bahse konu cami çevresinde aynı trafik problemlerinin yaşanması ve buna bir türlü çözüm bulunamamış olması sebebiyle birikmişlikle yaşanmıştır. Ben sonrasında görüntüleri izlediğimde yaptıklarımın doğru olmadığını da anladım. Yaşananlardan dolayı çok pişman oldum ve müştekiden özür diledim. Müşteki ile aramızda anlaştık. Müşteki benim hakkımda şikayetçi olmadı. Bir daha böyle bir olay kesinlikle yaşanmayacaktır. Ben böyle bir olay içerisinde bulunduğum ve yanlış anlaşıldığım için çok pişmanım. Ben sadece araç ile yol kapatıldığı için sinirlendim. Üzerime atılı eylemleri anlattığım şekliyle kabul ederim. Kesinlikle müştekinin dini ibadetlerini engellediğim şeklindeki iddiayı kabul etmiyorum."