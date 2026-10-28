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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 15:05

Altın fiyatlarında FED depremi! Zafer Ergezen bu gece açıklanacak veri için uyarı

Altın fiyatlarında gözler FED’in faiz kararına çevrildi. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında yeni yönün ne olacağı merak edilirken Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen’den yatırımcılara kritik uyarı geldi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 15:05

'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Emtia Piyasaları Uzmanı , faiz oranlarında sabit kalma olasılığının oldukça yüksek olduğunu ve bu durumun halihazırda fiyatlamalara yansıdığını ifade etti. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Ergezen, "Bugünkü kararda FED'in faizi sabit tutması bekleniyor. Piyasalarda çok büyük bir değişim olması beklenmiyor" dedi.

Altın fiyatlarında FED depremi! Zafer Ergezen bu gece açıklanacak veri için uyarı

Ergezen, "ABD'nin FED faizi konusundaki kararında çok fazla sürpriz olması beklenmiyor aslında. Bugünkü FED kararında faizin sabit kalması olasılığı oldukça yüksek. Fiyatlamalara da yansımış durumda zaten. O yüzden piyasalarda bugünden sonra çok büyük bir değişim olması beklenmiyor açıkçası. Ama tabii ki FED Başkanı 'un yapacağı açıklamalar oldukça önemli. Özellikle enflasyona yönelik vurguları piyasa tarafından merakla bekleniyor ve bundan sonraki toplantıda faiz artırımı olacak mı sorusuna cevap aranacak. Bunun etkilerini görmeye çalışacağız bugün.

Dediğim gibi, faizlerin sabit kalmasına yönelik beklentiler büyük ölçüde fiyatlamaların içerisine girmiş durumda. Hatta bir sonraki toplantıda faiz artacağına ilişkin endişeler de fiyatlamalara yansımış durumda. Fakat yine de bugün FED Başkanı Warsh biraz şahin açıklamalar yaparsa, özellikle enflasyon vurgusunda bulunursa belki piyasalarda bir miktar daha hafif geri çekilmeler görebiliriz. Ama dediğim gibi, piyasalarda çok büyük bir dalgalanma beklenmiyor. Faizlerde de bir değişim beklenmiyor. Yani faizlerin sabit kalması bekleniyor. Ancak FED Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar önemli." dedi.

Altın fiyatlarında FED depremi! Zafer Ergezen bu gece açıklanacak veri için uyarı

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ? 

Ergezen, "Özellikle burada da oldukça önemli, hatta önem kazanmış durumda. Petrol fiyatlarının yüksek olması hem enflasyonun hem de faizlerin yüksek kalmasına yol açmakta. Bu da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Şu anki görünüm içerisinde dolar bazında 3.900-4.000 dolar bandının, TL bazında ise 6.200-6.400 TL bandının önemli bir destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani buralar orta ve uzun vadeli önemli destek seviyeleri. Kısa vadede ise tabii petrol fiyatları ne kadar yüksek kalacak, buna bakmak gerekiyor. Eğer petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederse altın fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskının sürdüğünü görebiliriz.

Ama her zaman da söylüyorum: Yatırımcılar için bu seviyeler alım düşünülebilecek yerler ancak bütün paranızla alım yapılacak yerler değil. Riskleri de unutmamak lazım. Özellikle dolar bazında 3.900 seviyesinin altındaki kapanışları dikkate alarak yatırım kararlarını vermek önemli. Petrol fiyatları daha da yukarıya giderse daha aşağı seviyelerin de görülebileceğini unutmamak gerekiyor." diyerek yatırımcıları uyardı.

 

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ETİKETLER
#Fed
#abd merkez bankası
#petrol fiyatları
#Zafer Ergezen
#Kevin Warsh
#Ekonomi
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