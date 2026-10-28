ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı

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İstanbul
Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı belli oldu. Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak faizi yüzde 3,75-yüzde 4 aralığında sabit bıraktı.
Gelişmeyle ilgili Fed'den yapılan açıklamada, faiz kararının 10'a karşı 2 oyla alındığı belirtildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, 25 baz puanlık faiz artışından yana oy kullanarak karara karşı çıktı.
Fed, "Enflasyon yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulunarak fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığını yineledi.
Açıklamada, "Daha fazla bilginin birikmesi, enflasyonun Komitenin yüzde 2'lik hedefine zamanında geri dönmesini sağlayacak uygun para politikası duruşunun belirlenmesine yardımcı olacaktır." ifadeleriyle daha sonraki para politikası adımlarında açıklanacak ekonomik verilerin belirleyici olacağına işaret etti.
ABD'de ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğinin belirtildiği açıklamada verimlilik artışının güçlü olduğu ve sermaye yatırımlarının sağlam seyrini koruduğu vurgulandı.
Ekonomik belirsizliklerin yüksek düzeyde kalmasına rağmen yurt içi harcamaların dirençli olduğu ifade edildi.
Fed, iş gücü hakkındaki değerlendirmesinde istihdam artışının iş gücü büyümesine paralel seyrettiğini bildirirken işsizlik oranının ciddi bir değişim göstermediği belirtildi.
Fed'in açıklaması, ekonomik büyümedeki güçlü seyre karşın bankanın faiz politikasında yeni bir hamleye geçmeden önce ek verileri değerlendirmeyi öncelik olarak aldığını gösterdi.
Fed bir sonraki faiz kararını 18 Aralık 2026 tarihinde açıklayacak.