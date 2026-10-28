Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı belli oldu. Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak faizi yüzde 3,75-yüzde 4 aralığında sabit bıraktı.

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HABERİN ÖZETİ ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentilerine paralel olarak faizi yüzde 3,75-yüzde 4 aralığında sabit bıraktı. Faiz kararı 10'a karşı 2 oyla alınırken, Lisa Cook ve Beth Hammack 25 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı. Fed, enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirterek fiyat istikrarı konusundaki kararlılığını yineledi. Açıklamada, ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlediği, sermaye yatırımlarının sağlam seyrini koruduğu ve yurt içi harcamaların dirençli olduğu ifade edildi. İstihdam artışının iş gücü büyümesine paralel seyrettiği ve işsizlik oranının ciddi bir değişim göstermediği bildirildi. Fed, bir sonraki faiz kararını 18 Aralık 2026 tarihinde açıklayacak.

2 ÜYE KARARA KARŞI ÇIKTI

Gelişmeyle ilgili Fed'den yapılan açıklamada, faiz kararının 10'a karşı 2 oyla alındığı belirtildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, 25 baz puanlık faiz artışından yana oy kullanarak karara karşı çıktı.

ENFLASYONA DİKKAT ÇEKİLDİ

Fed, "Enflasyon yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulunarak fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığını yineledi.

Açıklamada, "Daha fazla bilginin birikmesi, enflasyonun Komitenin yüzde 2'lik hedefine zamanında geri dönmesini sağlayacak uygun para politikası duruşunun belirlenmesine yardımcı olacaktır." ifadeleriyle daha sonraki para politikası adımlarında açıklanacak ekonomik verilerin belirleyici olacağına işaret etti.

ABD'de ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğinin belirtildiği açıklamada verimlilik artışının güçlü olduğu ve sermaye yatırımlarının sağlam seyrini koruduğu vurgulandı.

Ekonomik belirsizliklerin yüksek düzeyde kalmasına rağmen yurt içi harcamaların dirençli olduğu ifade edildi.

İŞSİZLİK ORANINDAKİ SINIRLI DEĞİŞİM VURGULANDI

Fed, iş gücü hakkındaki değerlendirmesinde istihdam artışının iş gücü büyümesine paralel seyrettiğini bildirirken işsizlik oranının ciddi bir değişim göstermediği belirtildi.

Fed'in açıklaması, ekonomik büyümedeki güçlü seyre karşın bankanın faiz politikasında yeni bir hamleye geçmeden önce ek verileri değerlendirmeyi öncelik olarak aldığını gösterdi.

Fed bir sonraki faiz kararını 18 Aralık 2026 tarihinde açıklayacak.