Kocaeli'de motosiklet, skuter ve motokuryelere 12 saatlik yasak!

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İstanbul
Türkiye genelinde beklenen sağanak Kocaeli'yi de etkisi altına alacak. Olumsuz hava şartları nedeniyle trafikte birtakım düzenlemeye gidildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yerel çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada; motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin perşembe günü saat 05.00'ten 17.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının tedbiren yasaklandığı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün perşembe gününe ilişkin paylaştığı meteorolojik uyarı haritasına göre, Kocaeli için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkisini gösterecek.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.