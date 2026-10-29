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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 06:18
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 06:36

Kocaeli'de motosiklet, skuter ve motokuryelere 12 saatlik yasak!

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü motosiklet, skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması 12 saatliğine yasaklandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Kocaeli'de motosiklet, skuter ve motokuryelere 12 saatlik yasak!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 06:18
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 06:36

Türkiye genelinde beklenen sağanak 'yi de etkisi altına alacak. Olumsuz hava şartları nedeniyle trafikte birtakım düzenlemeye gidildi.

HABERİN ÖZETİ

Kocaeli'de motosiklet, skuter ve motokuryelere 12 saatlik yasak!

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli'de beklenen olumsuz hava şartları ve kuvvetli sağanak nedeniyle motosiklet, skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı tedbiren yasaklandı.
Kocaeli Valiliği, kentte yerel çok kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Motosiklet, skuter, elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin perşembe günü 05.00 ile 17.00 saatleri arasında trafiğe çıkması yasaklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Kuvvetli sağanağın perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtildi.
Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

SKUTER VE MOTOSİKLERLERE TRAFİĞE ÇIKMA YASAĞI

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yerel çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle skuter ve sürücülerinin trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

Kocaeli'de motosiklet, skuter ve motokuryelere 12 saatlik yasak!

12 SAAT SÜRECEK

Valilikten yapılan açıklamada; motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin perşembe günü saat 05.00'ten 17.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının tedbiren yasaklandığı bildirildi.

Kocaeli'de motosiklet, skuter ve motokuryelere 12 saatlik yasak!

KOCAELİ İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün perşembe gününe ilişkin paylaştığı meteorolojik uyarı haritasına göre, Kocaeli için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkisini gösterecek.

Kocaeli'de motosiklet, skuter ve motokuryelere 12 saatlik yasak!

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

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ETİKETLER
#Kocaeli
#motosiklet
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Kocaeli Valiliği
#Skuter
#Gündem
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