Çin'in sır gibi sakladığı uzay uçağı ilk kez yakalandı: İşte Pentagon'un sızdırdığı o fotoğraf

Çin'e ait ve ABD Uzay Kuvvetleri'nin X-37B aracına benzeyen gizli uzay uçağı, ticari bir uydu tarafından yörüngede görüntülendi. 2024'te Maxar olarak bilinen Vantor şirketine ait görüntüleme uydusu tarafından yakalanan fotoğraf, Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) pazartesi günü yayınlanan ve gizliliği kaldırılan tehdit değerlendirme raporuyla kamuoyuna sunuldu.

TASARIMI X-37B'Yİ ANDIRIYOR

Çin uzay uçağı delta kanatlara, karanlık bir ısı kalkanına ve güç üreten güneş panellerine sahip arkaya monteli bir servis modülüne ev sahipliği yapıyor. Tıpkı X-37B gibi geleneksel bir roketin içinde fırlatılan araç, yörüngeye oturduktan sonra bağımsız bir uydu gibi çalışıyor ve görev bitiminde pist inişini otonom şekilde gerçekleştiriyor.

DIA'nın raporunda aktardığına göre, uzay uçaklarının sunduğu "gelişmiş manevra kabiliyeti" belirli görevler için geleneksel uydulardan daha uygun hale getiriyor. Çin, 2020 yılından bu yana dokuz aya kadar süren dört uzay uçağı fırlattı. Şubat ayında fırlatılan dördüncü araç halihazırda yörüngedeki görevine devam ediyor.

Astrofizikçi Jonathan McDowell'ın açık kaynaklı yörünge takip verileri analizine göre, uzaydaki Çin aracı haziran ayında bir alt uyduyu serbest bıraktı ve temmuz ayında yeniden yakaladı. Aynı yakalama operasyonu ağustos ve eylül aylarında da tekrarlandı.

Uçuş verileri, Çin uçağının şu ana kadar yalnızca birkaç yüz mil yükseklikteki alçak Dünya yörüngesinde seyrettiğini gösteriyor. Buna karşılık ABD Uzay Kuvvetleri'nin dönüşümlü olarak uçurduğu iki X-37B uzay uçağından biri 2,5 yıl süren rekor görevinde atmosfere dönüş için hava frenlemesi (aerobraking) yapmadan önce 24.000 milin üzerinde irtifaya ulaşmayı başardı.

Global olarak genellikle "Shenlong" olarak anılan gizemli aracın resmi adı Çin devlet medyası tarafından "Chongfu Shiyong Shiyan Hangtian Qi" (CSSHQ) olarak geçiyor. Secure World Foundation tarafından yayınlanan bilgi notuna göre CSSHQ kısaltması, "yeniden kullanılabilir deneysel uzay aracı" anlamına geliyor.