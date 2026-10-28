TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 13:55

Hollanda 25 bin kamu çalışanını yapay zeka ile değiştiriyor

Hollanda hükümeti, yapay zekadan yararlanarak kamu hizmetlerinde verimliliği artırmayı ve 2035'e kadar 25 bin kişilik istihdamı azaltarak 3,5 milyar euro tasarruf etmeyi hedefliyor. Plan kapsamında 2027'ye kadar 900 milyon euro tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Hollanda 25 bin kamu çalışanını yapay zeka ile değiştiriyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 13:55

Hollanda hükümeti, harcamaları azaltmak amacıyla 2035'e kadar 25 bin kamu çalışanının işini kaldırmayı planlıyor. kullanımının yaygınlaştırılmasını da içeren düzenlemeyle toplam 3,5 milyar euro sağlanması sağlanacak. İstihdamdaki azaltım, merkezi hükümetin toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 16'sına karşılık geliyor.

Hollanda Krallık İlişkileri ve Etkin Yönetimden Sorumlu Devlet Sekreteri Eric van der Burg tarafından açıklanan plana göre, 2027'ye kadar 900 milyon euro tasarruf edilmesi öngörülüyor. Yapay zekanın verimliliği artırarak mevcut çalışanların iş yükünü üstlenmesi planlanıyor.

Van der Burg, hükümetin yaklaşımını "Eskisi gibi devam edemeyiz. Bu nedenle gerçekten işleyen bir merkezi hükümet için keskin tercihler yapacağız: Daha basit, daha akıllı ve daha küçük" sözleriyle açıkladı.

Hollanda 25 bin kamu çalışanını yapay zeka ile değiştiriyor

YAPAY ZEKA İLE VERİMLİLİK ARTIŞI HEDEFLENİYOR

TechRadar'ın haberine göre, Hollanda hükümeti yapay zeka kullanımıyla verimliliği yüzde 20 artırmayı hedefliyor. Kamu çalışanlarının iş yükünün azaltılması için mevcut kurallar sadeleştirilecek. Devlet her yıl en az 500 kuralı kaldırmayı veya basitleştirmeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte tasarruf tedbirleri yapay zeka kullanımı ve istihdamın azaltılmasıyla sınırlı kalmayacak. Yeni düzenlemeyle 2 çalışanın tek bir masayı paylaşması, ihtiyaç fazlası kamu binalarının satılması ve bilgi teknolojileri sistemlerinin standartlaştırılması planlanıyor.

Öte yandan, polis ve savunma alanlarındaki kadrolar kesintilerden etkilenmeyecek. Daimi danışma konseyleri ile danışma komitelerinin sayısına ilişkin yeni hedeflerin ise yıl içinde açıklanması bekleniyor. Hollanda'da halihazırda 28 daimi danışma konseyi ve 150 danışma komitesi bulunuyor.

Hollanda 25 bin kamu çalışanını yapay zeka ile değiştiriyor

Bloomberg'in haberine göre, yapay zeka kullanımıyla verimliliğin artırılmasını öngören ve gönüllülük esasına dayanan çeşitli önergeler daha önce kabul edildi. Van der Burg, önergelerin istihdam ve harcamalarda kesintiye gidilmesinin önünü açan unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

Hollanda'da merkezi hükümet çalışanlarının sayısı 2025 yılı sonunda 160 bine ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Bloomberg'in aktardığı verilere göre, kamu çalışanlarının sayısı 2018'den bu yana yüzde 41 arttı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple Türkiye, iPad fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni liste
ETİKETLER
#tasarruf
#yapay zeka
#kamu çalışanları
#Hollanda Hükümeti
#Eric Van Der Burg
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.