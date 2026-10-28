Hollanda 25 bin kamu çalışanını yapay zeka ile değiştiriyor

Hollanda hükümeti, harcamaları azaltmak amacıyla 2035'e kadar 25 bin kamu çalışanının işini kaldırmayı planlıyor. Yapay zeka kullanımının yaygınlaştırılmasını da içeren düzenlemeyle toplam 3,5 milyar euro tasarruf sağlanması sağlanacak. İstihdamdaki azaltım, merkezi hükümetin toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 16'sına karşılık geliyor.

Hollanda Krallık İlişkileri ve Etkin Yönetimden Sorumlu Devlet Sekreteri Eric van der Burg tarafından açıklanan plana göre, 2027'ye kadar 900 milyon euro tasarruf edilmesi öngörülüyor. Yapay zekanın verimliliği artırarak mevcut çalışanların iş yükünü üstlenmesi planlanıyor.

Van der Burg, hükümetin yaklaşımını "Eskisi gibi devam edemeyiz. Bu nedenle gerçekten işleyen bir merkezi hükümet için keskin tercihler yapacağız: Daha basit, daha akıllı ve daha küçük" sözleriyle açıkladı.

YAPAY ZEKA İLE VERİMLİLİK ARTIŞI HEDEFLENİYOR

TechRadar'ın haberine göre, Hollanda hükümeti yapay zeka kullanımıyla verimliliği yüzde 20 artırmayı hedefliyor. Kamu çalışanlarının iş yükünün azaltılması için mevcut kurallar sadeleştirilecek. Devlet her yıl en az 500 kuralı kaldırmayı veya basitleştirmeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte tasarruf tedbirleri yapay zeka kullanımı ve istihdamın azaltılmasıyla sınırlı kalmayacak. Yeni düzenlemeyle 2 çalışanın tek bir masayı paylaşması, ihtiyaç fazlası kamu binalarının satılması ve bilgi teknolojileri sistemlerinin standartlaştırılması planlanıyor.

Öte yandan, polis ve savunma alanlarındaki kadrolar kesintilerden etkilenmeyecek. Daimi danışma konseyleri ile danışma komitelerinin sayısına ilişkin yeni hedeflerin ise yıl içinde açıklanması bekleniyor. Hollanda'da halihazırda 28 daimi danışma konseyi ve 150 danışma komitesi bulunuyor.

Bloomberg'in haberine göre, yapay zeka kullanımıyla verimliliğin artırılmasını öngören ve gönüllülük esasına dayanan çeşitli önergeler daha önce kabul edildi. Van der Burg, önergelerin istihdam ve harcamalarda kesintiye gidilmesinin önünü açan unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

Hollanda'da merkezi hükümet çalışanlarının sayısı 2025 yılı sonunda 160 bine ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Bloomberg'in aktardığı verilere göre, kamu çalışanlarının sayısı 2018'den bu yana yüzde 41 arttı.