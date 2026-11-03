DMM son noktayı koydu: 'Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı yıkılacak mı?' iddialarına açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'na ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili resmi açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı’nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NİN GÜNDEMİNDE BÖYLE BİR PROJE YOK

DMM tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı’nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı” yönündeki iddialar asılsızdır.

Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup; böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır.

İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak; kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."