Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Türkiye’nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı” yönündeki iddiaları yer aldığı habere ilişkin bir açıklama yayımladı.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye'nin ormansızlaştırıldığı iddialarına DMM'den jet cevap Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı yönündeki iddiaları yalanlayan bir açıklama yayımladı. DMM, Türkiye'nin orman varlığının 2002'den bu yana 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara yükseldiğini ve ülke yüzölçümündeki payının %30'a ulaştığını belirtti. BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) FRA 2025 Raporu'na göre, Türkiye'nin ağaçlandırma hamlelerinde dünyada 3., Avrupa'da 1. ve orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında dünyada 4., Avrupa'da 1. sırada yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, kamu yatırımı izinleri ve planlı bakım faaliyetlerinin Anayasa ve 6831 sayılı Kanun çerçevesinde ekosistem bütünlüğü ve hukuki zemin korunarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Yangınlarla kesintisiz mücadele edildiği, İHA'lar ve akıllı sistemlerle desteklendiği belirtildi. Biyolojik çeşitlilik ve orman köylülerinin farklı projeler ve çalışmalarla desteklendiği ifade edildi.

İddiaları yalanlayan DMM'nin açıklamasında, "Yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığımız 2002’den bu yana 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara yükselmiş; ülke yüzölçümümüzdeki payı %30’a ulaşmıştır" denildi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Türkiye’nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığımız 2002’den bu yana 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara yükselmiş; ülke yüzölçümümüzdeki payı %30’a ulaşmıştır. Nitekim BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) FRA 2025 Raporu da Türkiye’nin ağaçlandırma hamlelerinde Dünyada 3. Avrupa’da 1. orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında ise Dünyada 4. Avrupa’da 1. sırada yer aldığını tescillemektedir.

Anayasa ve 6831 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen kamu yatırımı izinleri ile planlı bakım faaliyetleri, ekosistem bütünlüğü ve hukuki zemin tamamen korunarak gerçekleştirilmektedir. İHA’lar ve akıllı sistemlerle de destekli şekilde yangınlarla kesintisiz mücadele edilmekte; biyolojik çeşitlilik ve orman köylümüz farklı projeler ve çalışmalar ile desteklenmektedir. Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2117212944635216335