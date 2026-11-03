Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezona Aziz Yıldırım başkanlığında giren Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine daha önce 3 dönem takımın başında bulunan İsmail Kartal getirilmişti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörünü açıkladı Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu'nu getirdi. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Süper Lig'de 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 mağlup olduktan sonra İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe, Kasımpaşa'da görev yapan teknik direktör Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Emre Belözoğlu'na teknik direktör olarak başarılar dilendi.

İsmail Kartal yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırmayı başaran Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Ligin 9. haftasında deplasmanda derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİ BAŞLADI

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen yeni isim belli oldu.

Sarı-laciverltiler, Kasımpaşa'da görev yapan teknik direktör Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak… Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu’nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/Fenerbahce/status/2117714788054712653

KASIMPAŞA AYRILIĞI DUYURMUŞTU

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan teknik direktör Emre Belözoğlu'na veda etmişti. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerinin ardından sportif direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, 2020-2021 sezonunun son bölümünde takımın teknik sorumlusu olarak görev yaptı. Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına geçen Belözoğlu, sezonu sarı-lacivertli ekibin başında tamamladı.

Fenerbahçe'deki görevinden sonra Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştıran Belözoğlu, son olarak Kasımpaşa'da aktif olarak görev almaktaydı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kasımpaşa, ligde 17 puanla 5. sırada bulunuyor.