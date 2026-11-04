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Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 01:49
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 01:49

Galatasaray'dan Avrupa'da yeni zafer: UEFA ülke puanı güncellendi

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 yeni. Sarı kırmızılıların gollerini Aleksey Batrakov attı. UEFA ülke puanı salı günü maçlarının ardından güncellendi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Galatasaray'dan Avrupa'da yeni zafer: UEFA ülke puanı güncellendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 01:49
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 01:49

'nin 4. haftasında , 'ı konuk etti.

'ta oynanan maçta goller ilk yarıda geldi. Maçı 2-0 kazanan Galatasaray'da goller Aleksey Batrakov'dan geldi.

Üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray puanını 6 yaptı. Stuttgart ise 7 puanda kaldı.

OKAN BURUK'TAN ÜLKE PUANI AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü , "6 puana geldik. İyi bir takımı yendik, bu sevindirici. Ülke takımları olarak puanımızı yükseltiyoruz. Üstteki takımları yakalama yolunda iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Salı günü oynanan maçların ardından ülke puanında sıralama güncellendi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

  1. İngiltere: 106.685 puan
  2. İtalya: 91.017 puan
  3. İspanya: 86.118 puan
  4. Almanya: 84.259 puan
  5. Fransa: 71.439 puan
  6. Portekiz: 67.750 puan
  7. Belçika: 62.450 puan
  8. Hollanda: 55.395 puan
  9. Türkiye: 52.675 puan
  10. Yunanistan: 46.612 puan
  11. Çekya: 45.725 puan
  12. Polonya: 45.725 puan
ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Şampiyonlar Ligi
#Futbol
#stuttgart
#rams park
#Spor
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