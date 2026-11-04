Galatasaray'dan Avrupa'da yeni zafer: UEFA ülke puanı güncellendi

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İstanbul
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart'ı konuk etti.
Rams Park'ta oynanan maçta goller ilk yarıda geldi. Maçı 2-0 kazanan Galatasaray'da goller Aleksey Batrakov'dan geldi.
Üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray puanını 6 yaptı. Stuttgart ise 7 puanda kaldı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "6 puana geldik. İyi bir takımı yendik, bu sevindirici. Ülke takımları olarak puanımızı yükseltiyoruz. Üstteki takımları yakalama yolunda iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
Salı günü oynanan maçların ardından ülke puanında sıralama güncellendi.