Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 25,5 milyon kişi çocuk, yaşlı veya bakıma muhtaç yakınlarının bakımını üstleniyor. Artan bakım maliyetleri aile bütçelerini zorlarken, 536 bin kadının bakım sorumluluğu nedeniyle işinden ayrıldığı belirlendi.

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HABERİN ÖZETİ Bakıcı ücretleri maaşları solladı: Yüz binlerce kadın işinden ayrılmak zorunda kaldı Türkiye'de yaklaşık 25,5 milyon kişi bakım sorumluluğu üstlenirken, artan bakım maliyetleri nedeniyle kadınların işinden ayrıldığı ve profesyonel bakım hizmetlerinin yetersiz kaldığı belirlendi. Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin yüzde 43,1'i (yaklaşık 25,5 milyon kişi) düzenli bakım sorumluluğu taşıyor. Kadınların yüzde 45,6'sı, erkeklerin ise yüzde 40,6'sı bakım sorumluluğu üstleniyor. İş gücüne dahil olmayan 536 bin kadın, çocuk veya yetişkin bakımı nedeniyle son işinden ayrıldı. İstanbul'da gündüzlü çocuk bakıcısı ücretleri aylık 35 bin ile 50 bin lira, yatılı yaşlı bakım hizmetleri ise 80 bin liraya kadar çıkabiliyor. Çalışan ve çocuk bakım sorumluluğu bulunan kişilerin yüzde 83'ü profesyonel bakım hizmeti kullanmıyor, bunun en büyük nedeni ise yüksek maliyet. Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfus 2025'te 9 milyon 583 bin kişiye ulaştı ve toplam nüfus içindeki payı yüzde 11,1'e yükseldi.

HER 10 KİŞİDEN 4'Ü BAKIM SORUMLULUĞU TAŞIYOR

TÜİK'in 2025 yılı İş ve Aile Yaşamının Uyumu araştırmasına göre; 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin yüzde 43,1'i düzenli bakım sorumluluğu taşıyor. Yaklaşık 25 milyon 484 bin kişiye karşılık gelen bu oran, kadınlarda yüzde 45,6, erkeklerde ise yüzde 40,6 olarak kaydedildi.

Çalışırken bakım sorumluluğu üstlenen 4 milyon 303 bin kişi, iş ve aile yaşamını birlikte yürütmekte zorlandığını belirtti. Bu kişilerin yüzde 38,4'ü uzun çalışma saatlerini, yüzde 26,9'u ise işin yorucu olmasını gerekçe gösterdi.

536 BİN KADIN BAKIM NEDENİYLE İŞİNDEN AYRILDI

TÜİK'in 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü verilerine göre, iş gücüne dahil olmayan 536 bin kadın, çocuk veya yetişkin bakımı nedeniyle son işinden ayrıldı. İstanbul'da gündüzlü çocuk bakıcısı ücretleri aylık 35 bin ile 50 bin lira arasında değişirken, yatılı yaşlı bakım hizmetlerinin maliyeti 80 bin liraya kadar yükseliyor.

AİLELER PROFESYONEL BAKIM HİZMETİ ALAMIYOR

Araştırmaya göre, çalışan ve çocuk bakım sorumluluğu bulunan kişilerin yüzde 83'ü profesyonel bakım hizmeti kullanmıyor. Bu kişilerin yüzde 17,6'sı yüksek maliyetleri gerekçe gösterirken, yüzde 50,8'i bakım işini kendisinin veya eşinin üstlendiğini belirtiyor. Yetişkin bakımında ise profesyonel hizmet kullanmayanların oranı yüzde 79,3'e ulaşıyor.

YAŞLI NÜFUS 9,5 MİLYONU AŞTI

Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfus, 2025 yılında 9 milyon 583 bin kişiye ulaştı. Son beş yılda yüzde 20,5 artan yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 11,1'e yükseldi. Bu oranın 2030'da yüzde 13,5'e, 2040'ta ise yüzde 17,9'a çıkması bekleniyor. Öte yandan Türkiye'de 1 milyon 836 bin yaşlı tek başına yaşıyor. Tek başına yaşayan yaşlıların yüzde 73,5'ini kadınlar oluşturuyor.