Ameliyathanede pazarlık skandalında yeni gelişme!

İki gün önce özel bir hastanede ortaya çıkan anjiyo esnasında fiyat pazarlığı görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sağlık Bakanlığı dün akşam itibarıyla acil müdahale sırasında hastayla pazarlık yapıldığı tespit edilen özel hastanenin ilgili biriminin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İstanbul’da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapılmasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Sağlık Bakanlığı yaşanan skandalla ilgili dün yaptığı açıklamada hadiseye derhal müdahil olduğu ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatıldığı aktarmış ve mevzuat çerçevesinde bu tür azil başvurularda standartlara uygun gerekli stentin hastaya takılması gerektiği ve herhangi bir ücret talep edilemeyeceği ifade edilmişti.

Açıklamada, "Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir." denilmişti.