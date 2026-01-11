Menü Kapat
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ankara'dan kulis bilgisi geldi

Ocak 11, 2026 15:14
1
bayram ikramiyesi

En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye yükselmesinin ardından milyonlarca emekli, gözünü mart ayında yatırılacak bayram ikramiyelerine çevirdi.

Geçtiğimiz yıl bayram başına 4 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin bu yıl ne kadar olacak? İşte detaylar...

2
emekli ikramiyesi

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşirken, memur ve memur emeklisinin aylıklarında ise yüzde 18,60 artışa gidildi.

Aralık ayı itibarıyla 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranıyla yüzde 12,19 artmasıyla 18 bin 839 lira olmuştu.

 

3
emekli bayram ikramiyesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından en düşük emekli maaşının 2026 yılı için 20 bin TL olarak belirlenmesini öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

 

4
bayram ikramiyesi

Bu aşamadan sonra gözler yılda iki defa ödenen bayram ikramiyelerine çevrildi. 

Sözcü'de yer alan habere göre; geçtiğimiz yıl bayram başına 4 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin bu yıl 5 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

5
bayram ikramiyesi

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, en düşük emekli maaşında yapılan ek artışın bütçeye maliyetinin 69 milyar TL'yi bulması, emeklilerin bayram ikramiyelerinde beklenenin üzerinde bir artışa gidilmemesine neden olacak. 

İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenen ikramiyeler, son olarak geçtiğimiz yıl 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. 

6
bayram ikramiyesi

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Henüz bir resmi tarih paylaşılmasa da, geçtiğimiz yıllarda yapılan uygulamalara bakarak emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu yıl 20 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiyelerinin 9- 15 Mart haftasında hesaplara yatması planlanmakta. 

