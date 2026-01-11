Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ankara'dan kulis bilgisi geldi

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, en düşük emekli maaşında yapılan ek artışın bütçeye maliyetinin 69 milyar TL'yi bulması, emeklilerin bayram ikramiyelerinde beklenenin üzerinde bir artışa gidilmemesine neden olacak.

İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenen ikramiyeler, son olarak geçtiğimiz yıl 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti.