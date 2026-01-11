Menü Kapat
Yaşam
Ankara'da yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak Ankara Valiliği kar tatili durumu

Ankara'da 12 Ocak Pazartesi okullar tatil mi, son dakika açıklamaları merak ediliyor. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Ankara'da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı 3 gün boyunca devam edecek. Kar yağışının başlamasının ardından öğrenciler ve velilerin gözleri valilikten gelecek olan açıklamaya çevrildi. Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Ankara Valiliği son dakika açıklaması merak ediliyor.

Ankara'da yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak Ankara Valiliği kar tatili durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
18:05
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
18:20

Ankara'da yarın okullar tatil mi, var mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Ankara'da bugün saat 15.00'te başlayacak kar yağışı 14 Ocak 2026 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Yoğun kar yağışı nedeniyle hava sıcaklıkları bu hafta -4 derecelere kadar düşüş gösterecek. Başkentte yaşanan kar yağışları nedeniyle Ankara'da okullar tatil mi, son dakika bilgileri gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler tarafından Ankara Valiliği son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

Ankara'da yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak Ankara Valiliği kar tatili durumu

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği tarafından yarın okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ankara Valiliği'nin yeni bir açıklama yapmaması durumunda 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelinde eğitim-öğretime devam edilecek.

Ankara'da yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak Ankara Valiliği kar tatili durumu

Ankara Valiliği tarafındna yapılan son açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 11.01.2026 Pazar sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde kuvvetli sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri yer aldı.

Ankara'da yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak Ankara Valiliği kar tatili durumu

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Ankara'da 12 Ocak 2026 Pazartesi günü okullarda eğitim öğretime devam edilecek. Ankara Valiliği tarafından henüz okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü öğrenciler okula gidecekler. Yeni bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizi güncelleyeceğiz.

Ankara'da yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak Ankara Valiliği kar tatili durumu

ANKARA HAVA DURUMU 12 OCAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre Ankara'da 12 Ocak 2026 Pazartesi günü havanın saat 18.00'a kadar kar yağışlı olması bekleniyor. 18.00'dan itibaren kısa bir süre ara verecek olan kar yağışı daha sonrasında ise tekrar devam edecek. Ankara'da kar yağışları 15 Ocak 2026 Perşembe gününe kadar devam edecek. 16 Ocak 2026 Perşembe günü ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hafta başında -4 dereceye kadar düşecek olan sıcaklıklar hafta sonuna doğru artış gösterecek.

MGM tarafından paylaşılan Ankara'nın 5 günlük hava durumu tahmin raporu ise şöyle:

Ankara'da yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak Ankara Valiliği kar tatili durumu
#Yaşam
